Η ιερά Μητρόπολη Ταμασού και Ορεινής γνωστοποίησε πριν από λίγο ότι απεβίωσε ο πρώην Μητροπολίτης Κιτίου Χρυσόστομος.

Η ανακοίνωση:

«Ἠ Ἰερὰ Μητρόπολη Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς ἀνακοινώνει ὅτι πρὸ ὀλίγου ἐξεδήμησε πρὸς Κύριον ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης πρῶην Κιτίου κύρος Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος ἔλκει τὴν καταγωγήν του ἐκ τῆς θεοσώστου Ἐπαρχίας Ταμασοῦ, ἐκ τῆς εὐσεβοῦς κωμοπόλεως Παλαιομετόχου.

Ἐν ταπεινώσει προσευχόμεθα ὁ Κύριος τῆς Δόξης νὰ συγχωρέσει τὴν ψυχὴν αὐτοῦ καὶ κατατάξει αὐτήν ἐν χώρα ζώντων.

Ὁ Θεός νὰ τὸν ἀναπαύσει .

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς».