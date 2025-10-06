Εγκαινιάστηκε την Κυριακή, 5 Οκτωβρίου 2025, το Χατζηγιάννειο Κέντρο Υγείας Ακακίου, του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ). Σύμφωνα με δελτίο Τύπου του ΟΚΥπΥ, πρόκειται για ένα έργο υψίστης σημασίας για την ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και τη βελτίωση της πρόσβασης των πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας στη δυτική Λευκωσία.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στην παρουσία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκου Χριστοδουλίδη, του Υπουργού Υγείας κ. Μιχάλη Δαμιανού, Προέδρων Κοινοβουλευτικών Κομμάτων, Βουλευτών, Δημάρχων, Κοινοταρχών, καθώς και του δωρητή κ. Ανδρέα Χατζηγιάννη. Παρών ήταν και πλήθος πολιτών που τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση.

Ο ΟΚΥπΥ επισημαίνει πως το νέο Κέντρο, συνολικής δαπάνης €5,2 εκατ. και εμβαδού 3.355 τ.μ., αποτελεί πρότυπο υποδομής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Εντάσσεται στο δίκτυο των 37 Κέντρων Υγείας του ΟΚΥπΥ και εξυπηρετεί περισσότερες από 15 κοινότητες της Δυτικής Λευκωσίας, προσφέροντας ολοκληρωμένες και σύγχρονες υπηρεσίες κοντά στον τόπο κατοικίας των πολιτών.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, στον χαιρετισμό του, ανέφερε ότι η ανέγερση του Κέντρου «αποτελεί επιστέγασμα μιας μακρόχρονης και επίμονης προσπάθειας», τονίζοντας ότι «η Πολιτεία, η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι πολίτες, όταν συνεργάζονται, μπορούν να πετύχουν έργα ουσίας, έργα προοπτικής, με μοναδικό στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη». Αναφέρθηκε στην ανάγκη αποτελεσματικού κράτους που υλοποιεί τα έργα του εντός χρονοδιαγραμμάτων, ευχαριστώντας την κοινότητα Ακακίου, το Υπουργείο Υγείας, τον ΟΚΥπΥ και τον δωρητή Ανδρέα Χατζηγιάννη για τη συμβολή τους . Κλείνοντας τόνισε ότι «η Υγεία και η Παιδεία είναι οι δύο τομείς όπου δεν μετρούμε δαπάνες, αλλά επενδύσεις – γιατί εκεί κρίνεται η ποιότητα του κράτους».

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΚΥπΥ, κ. Μαρίνος Καλλής, επεσήμανε ότι ο Οργανισμός διανύει «μια πορεία ωρίμανσης και σταθερής ανάπτυξης, μέσα από στοχευμένες δράσεις, έργα υποδομής και αναβαθμίσεις υπηρεσιών». Αναφέρθηκε στην πρόοδο που επιτυγχάνεται μέσα από συστηματική δουλειά, στενή συνεργασία με την Πολιτεία και δέσμευση για ποιοτικότερη δημόσια υγεία. «Το Κέντρο Υγείας Ακακίου δεν είναι απλώς μια νέα υποδομή, αλλά ένα απτό παράδειγμα κοινωνικής ισότητας. Αποδεικνύει ότι η φροντίδα της υγείας δεν γνωρίζει γεωγραφικούς περιορισμούς. Η υγεία αποτελεί δικαίωμα όλων – και σήμερα το κάνουμε πράξη», σημείωσε.

Αναφερόμενος στο ευρύτερο έργο του ΟΚΥπΥ, υπογράμμισε ότι: έχουν ήδη δαπανηθεί πέραν των €46 εκατ. για μεγάλα έργα υποδομής (όπως τα νέα ΤΑΕΠ, Μονάδες Αιμοκάθαρσης και Κλινικές), πέραν των €70 εκατ. έχουν επενδυθεί σε νέο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, ενώ για την τριετία 2025–2027 προβλέπεται αναπτυξιακό πρόγραμμα ύψους €182 εκατ. για τον εκσυγχρονισμό όλων των νοσηλευτηρίων και Κέντρων Υγείας της χώρας. Ολοκληρώνοντας, εξέφρασε θερμές ευχαριστίες προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Υπουργό Υγείας για τη στήριξή τους, καθώς και προς την οικογένεια Χατζηγιάννη για τη σημαντική προσφορά της.

Ο δωρητής κ. Ανδρέας Χατζηγιάννης χαρακτήρισε το έργο «επένδυση στον άνθρωπο και στην αξιοπρέπειά του», αναφέροντας ότι «είναι καρπός συλλογικής προσπάθειας με το αποτύπωμα του αείμνηστου Γιαννάκη Χατζηγιάννη». «Από σήμερα, οι κάτοικοι της δυτικής παραμεθόριας περιοχής μέχρι και τα ορεινά χωριά της Σολιάς αποκτούν σύγχρονες υπηρεσίες υγείας κοντά στον τόπο τους», είπε, σημειώνοντας ότι το Κέντρο διαθέτει υποδομές για επείγουσα φροντίδα, μικρές επεμβάσεις, ακτινολογικές και καρδιολογικές εξετάσεις αναφέροντας ότι «Το Ιατρικό Κέντρο δεν είναι δικαίωση για το παρελθόν· είναι υπόσχεση για το μέλλον — ένα ανεξίτηλο αποτύπωμα ενότητας, ευθύνης και ελπίδας.»

Η Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Ακακίου κ. Ελένη Γεωργοπούλου καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους «σε μια μέρα γιορτής για ολόκληρη τη Δυτική Λευκωσία» και έκανε αναδρομή στην πορεία του έργου, που ξεκίνησε το 2005 με πρωτοβουλία του αείμνηστου κοινοτάρχη Γιαννάκη Χατζηγιάννη και ολοκληρώθηκε είκοσι χρόνια μετά. Ευχαρίστησε το Υπουργείο Υγείας, τον ΟΚΥπΥ και τον δωρητή κ. Ανδρέα Χατζηγιάννη για τη στήριξη και τη συνεργασία, τονίζοντας πως «οι ζωές των πολιτών της Δυτικής Λευκωσίας δεν αξίζουν λιγότερο από εκείνες των αστικών κέντρων».