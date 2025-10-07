Οι ειδικοί γιατροί βρίσκονται σε καθήκον αναμονής, πληρώνονται για να βρίσκονται σε καθήκον αναμονής, αλλά δεν παρουσιάζονται στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών όταν κληθούν να εξυπηρετήσουν ασθενείς με προβλήματα υγείας που σχετίζονται με την ειδικότητά τους. Εισαγωγές ασθενών χωρίς ενημέρωση των ιατρικών δεδομένων, έντυπα χωρίς υπογραφές και ελλιπής τεκμηρίωση είναι μερικά από τα ευρήματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας τα οποία καταγράφονται σε έκθεσή της για το ΤΑΕΠ του νοσοκομείου Λάρνακας.

Η ειδική έκθεση δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα και, μεταξύ άλλων, επισημαίνει τη μη καταγραφή περιστατικών που εξυπηρετούνται από τους γιατρούς του Τμήματος, με αποτέλεσμα ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) να χάνει σημαντικά ποσά από τα έσοδά του.

Σημαντικότερο εύρημα θεωρείται η πρακτική των ειδικών γιατρών να μην παρουσιάζονται όταν καλούνται από το ΤΑΕΠ για περιστατικά που αφορούν την ειδικότητά τους.

«Στις πλείστες των περιπτώσεων του δείγματος δεν τεκμηριώνεται ότι παρουσιάστηκαν (οι γιατροί) στο ΤΑΕΠ, ακόμη και όταν απαιτήθηκε η εισαγωγή ασθενών. Την εξέταση και τη φροντίδα των ασθενών φαίνεται ότι ανέλαβαν οι ειδικευόμενοι ιατροί», αναφέρεται στην έκθεση, όπου σημειώνεται ότι, παρά την απουσία τους, οι εφημερεύοντες ιατροί «έλαβαν τα πλήρη επιδόματα εφημερίας, €450–€850 ανά εφημερία».

Η πρακτική αυτή, σύμφωνα με την Ελεγκτική Υπηρεσία, «έχει παγιωθεί», χωρίς σαφή διαδικασία που να διασφαλίζει τη βέλτιστη αξιοποίηση πόρων και τη μέγιστη ασφάλεια των ασθενών. «Καταβάλλεται δημόσιο χρήμα χωρίς να λαμβάνονται οι ανάλογες υπηρεσίες».

Παράλληλα, αν και υπάρχει απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΟΚΥπΥ για μη καταβολή επιδόματος σε περίπτωση μη προσέλευσης, αυτή «δεν εφαρμόζεται λόγω αντίδρασης των συντεχνιών».

Η Ελεγκτική Υπηρεσία υπογραμμίζει ότι η πρακτική αυτή δημιουργεί κινδύνους για τους ασθενείς: «Οι ασθενείς ενδεχομένως δεν λαμβάνουν τις ενδεδειγμένες υπηρεσίες, κάτι που ίσως θέτει σε κίνδυνο την υγεία τους».

Ο έλεγχος αποκάλυψε, επίσης, σοβαρές ελλείψεις στα ιατρικά έντυπα και στην τεκμηρίωση των περιστατικών.

Από τις 23 περιπτώσεις εισαγωγής ασθενών που εξετάστηκαν, «στις 22 δεν καταγράφεται από τον εφημερεύοντα ειδικό ιατρό η κλινική εικόνα των ασθενών, καθώς και η ώρα εξέτασής τους».

Παρατηρήθηκαν, επίσης, έντυπα χωρίς υπογραφή υπεύθυνου ιατρού ή υπογεγραμμένα από άλλους γιατρούς ή ειδικευόμενους.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία επισημαίνει ότι «η ορθή συμπλήρωση των εντύπων επιβάλλεται για τη διασφάλιση της ποιότητας της φροντίδας, την ενημέρωση του φακέλου και την τεκμηρίωση της προσέλευσης των εφημερευόντων ιατρών».

Κατά τον επιτόπιο έλεγχο διαπιστώθηκε ότι τα ιατρικά έντυπα του ΤΑΕΠ φυλάσσονται σε εντελώς ακατάλληλους χώρους, και συγκεκριμένα «σε προσωρινό αποθηκευτικό χώρο του νοσοκομείου (πρώην πισίνα φυσιοθεραπευτηρίου)».

Η φύλαξή τους, σύμφωνα με την έκθεση, γινόταν με ακαταστασία, χωρίς χρονολογική ταξινόμηση, κάτι που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των ασθενών.

Ο ΟΚΥπΥ απάντησε ότι «διερευνώνται λύσεις για τη μεταφορά και ασφαλή αποθήκευση των αρχείων» και πως το πρόβλημα θα λυθεί με την ψηφιοποίηση των ιατρικών φακέλων, η οποία βρίσκεται «ήδη σε εξέλιξη».

Σοβαρή απώλεια εσόδων και ελλιπής καταγραφή

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, το νοσοκομείο Λάρνακας δεν υπέβαλε 5.116 απαιτήσεις (στον ΟΑΥ) για εξωνοσοκομειακή περίθαλψη. Το 7,54% των συνολικών επισκέψεων που δέχθηκε το ΤΑΕΠ δεν καταγράφηκαν, προκαλώντας απώλεια εσόδων €67.681.

«Υπήρξε ιατρός ο οποίος δεν υπέβαλε το 51,22% των επισκέψεών του, χωρίς οποιαδήποτε συνέπεια», σημειώνει η έκθεση.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία τονίζει ότι το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τα έσοδα, αλλά και την πληρότητα των ιατρικών φακέλων: «Η μη υποβολή απαιτήσεων συνεπάγει ελλιπή ενημέρωση των φακέλων στο Σύστημα Πληροφορικής του ΓεΣΥ, με κινδύνους για την ασφάλεια των ασθενών».

Ο ΟΚΥπΥ αναγνωρίζει το πρόβλημα και δηλώνει ότι «δημιουργήθηκε κεντρική μονάδα ελέγχου εσόδων», ενώ ζητήθηκε από τον ΟΑΥ «ορισμός διαχειριστή εξωτερικών επισκέψεων». Ωστόσο, «η υποβολή των απαιτήσεων παραμένει υποχρέωση των γιατρών».

Καθυστερήσεις στα χειρουργεία και ελλιπής τεκμηρίωση

Η έκθεση καταγράφει επίσης καθυστερήσεις στις χειρουργικές διαδικασίες:

«Σε αρκετές περιπτώσεις, ο χρόνος μεταξύ της διασωλήνωσης (αναισθησία) και της έναρξης του χειρουργείου έφθασε μέχρι και τη μία ώρα και σαράντα λεπτά».

Η Ελεγκτική Υπηρεσία συστήνει «διερεύνηση των αιτίων καθυστέρησης» και τη δημιουργία «ιατρικού πρωτοκόλλου για τη διασωλήνωση».

Ο ΟΚΥπΥ απάντησε ότι τα δεδομένα που ελέγχθηκαν «δεν ήταν ακριβή», ωστόσο η Υπηρεσία σημειώνει πως «η απουσία μηχανογραφικού συστήματος καταγραφής αυξάνει τον κίνδυνο ανθρώπινου λάθους».

Η Ελεγκτική Υπηρεσία εισηγείται:

• Ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής ώρας κλήσης και προσέλευσης ιατρών.

• Μη πληρωμή εφημεριών χωρίς τεκμηρίωση παρουσίας.

• Ενίσχυση εποπτείας για πληρότητα των ιατρικών εντύπων.

• Ασφαλής αποθήκευση ή ψηφιοποίηση αρχείων.

• Έλεγχο απαιτήσεων προς τον ΟΑΥ και πιθανές «κυρώσεις ή αποκοπή κινήτρων» σε περιπτώσεις αμέλειας.

Η Ειδική Έκθεση διαπιστώνει εικόνα λειτουργικής χαλαρότητας και ελλιπούς ελέγχου στο νοσοκομείο Λάρνακας, με συνέπειες τόσο στην οικονομική διαχείριση όσο και στην ασφάλεια των ασθενών. «Απαιτείται η λήψη δραστικότερων μέτρων για να διασφαλιστεί η ορθή λειτουργία, η διαφάνεια και η ασφάλεια των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας».