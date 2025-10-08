Συνεχίζεται σήμερα, Τετάρτη ενώπιον του «στρατιωτικού δικαστηρίου» η ακροαματική διαδικασία για τους πέντε Ελληνοκύπριους που κατηγορούνται για «παράνομη είσοδο σε στρατιωτική ζώνη».

Στην προηγούμενη διαδικασία ζητήθηκε αναβολή κατόπιν αιτήματος της υπεράσπισης για να εξασφαλίσει την παρουσία, ως μάρτυρα, ειδικού εμπειρογνώμονα από την Τουρκία.

Υπενθυμίζεται ότι, εναντίον των πέντε Ε/κ συνεχίζεται και η διαδικασία στο “επαρχιακό δικαστήριο” Τρικώμου, το οποίο κατά την ακροαματική διαδικασία την 1η Οκτωβρίου αποφάσισε να αποσύρει δύο από τις τρεις κατηγορίες.

Η «κατηγορούσα αρχή» ανέφερε πως αποφασίστηκε η απαλλαγή των 5 Ελληνοκυπρίων για την «παράνομη είσοδο σε ξένη περιουσία« και την «πρόκληση ανησυχίας».

Η διαδικασία ενώπιον του «επαρχιακού δικαστηρίου» συνεχίζεται στις 21 Οκτωβρίου.

ΚΥΠΕ