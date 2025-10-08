Σε βαρύ κλίμα οδύνης τελέστηκε η κηδεία της Καίτης Κληρίδου, μοναχοκόρης του αείμνηστου πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, Γλαύκου Κληρίδη. Η Καίτη Κληρίδου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών, ύστερα από γενναία μάχη με τον καρκίνο.

Η απώλειά της σκορπίζει θλίψη στον πολιτικό και κοινωνικό κόσμο της Κύπρου, καθώς υπήρξε διαχρονικά στο πλευρό του πατέρα της, σε μια πορεία που σφράγισε την ιστορία του τόπου. Στην εξόδιο ακολουθία παρίστανται στενοί συγγενείς, φίλοι αλλά και προσωπικότητες από τον πολιτικό και δημόσιο βίο, για να αποτίσουν φόρο τιμής.

Η κηδεία της πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναο Κωνσταντινου και Ελένης, ενώ η ταφή έγινε στο Νέο Κοιμητήριο Λευκωσίας. Τα έξοδα της κηδείας ανέλαβε εξ ολοκλήρου ο Δημοκρατικός Συναγερμός.

Τον επικήδειο λόγο εκφώνησε η Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού κ. Αννίτα Δημητρίου.

Η οικογένεια δέχθηκε συλλυπητήρια, με το όνομα της Καίτης Κληρίδου να έχει συνδεθεί άρρηκτα με τη μνήμη και την παρακαταθήκη του Γλαύκου Κληρίδη, ενός από τους σημαντικότερους ηγέτες της σύγχρονης Κύπρου. Αντί στεφάνων, παράκληση ήταν να προσφερθούν εισφορές υπέρ του Κέντρου Ανακουφιστικής Φροντίδας «Αροδαφνούσα», στη μνήμη της εκλιπούσης. Μετά την Εξόδιο Ακολουθία, προσφέρθηκε καφές στο Μέγαρο «Γλαύκος Κληρίδης».