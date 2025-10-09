Βαρομετρικό χαμηλό με κέντρο την Μαύρη θάλασσα επηρεάζει την περιοχή, ενώ σταδιακά στην περιοχή θα αρχίσει να επικρατεί ασθενής χαμηλή πίεση.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και προοδευτικά και στις υπόλοιπες περιοχές του νησιού.

Τα φαινόμενα ωστόσο, σύντομα θα εξασθενήσουν σημαντικά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, αρχικά ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 Μποφόρ, για να ενισχυθούν σύντομα και να καταστούν μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ και παροδικά τοπικά μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 Μποφόρ.

Η θάλασσα στα δυτικά και τα νοτιοδυτικά θα είναι ταραγμένη, ενώ στα υπόλοιπα παράλια θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 27 στα νοτιοανατολικά παράλια, γύρω στους 25 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά τόπους θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις, ιδιαίτερα στο δυτικό μισό του νησιού. Οι άνεμοι θα παραμείνουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ωστόσο θα εξασθενίσουν σταδιακά και θα καταστούν ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί λίγο ταραγμένη στα δυτικά και τα βόρεια και ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη στα νότια και τα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 17 στα παράλια και στους 9 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Παρασκευή, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις.

Το Σάββατο αλλά και την Κυριακή, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία μέχρι το Σάββατο θα σημειώσει σταδιακά άνοδο, ενώ την Κυριακή δεν αναμένεται αξιόλογη μεταβολή, για να κυμανθεί έτσι λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.