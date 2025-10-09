Για άλλες οκτώ ημέρες θα παραμείνει υπό κράτηση η 26χρονη που θεωρείται ύποπτη για τον θάνατο του 31χρονου συντρόφου της. Το Δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα του ΤΑΕ Λεμεσού για ανανέωση του διατάγματος προσωποκράτησης, ώστε να ολοκληρωθούν οι συνεχιζόμενες εξετάσεις.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη χθεσινή διαδικασία, η υπεράσπιση προέβαλε ένσταση στο αίτημα της Αστυνομίας, θέτοντας σειρά ζητημάτων που σχετίζονται με τις πρώτες ενέργειες των ανακριτών και τον τρόπο διερεύνησης της υπόθεσης. Από τις επιτόπιες έρευνες στο διαμέρισμα όπου διέμενε το ζευγάρι, εντοπίστηκαν και παραλήφθηκαν διάφορα τεκμήρια, τα οποία στάλθηκαν για εξειδικευμένες επιστημονικές αναλύσεις. Ανάμεσά τους, ένα μαγειρικό ψαλίδι με σπασμένη χειρολαβή και ίχνη φαιάς-κόκκινης ουσίας στον τοίχο, πίσω από την πόρτα του δωματίου, κοντά στο παράθυρο από όπου –σύμφωνα με μαρτυρίες– φέρεται να προσπάθησε να σκαρφαλώσει το θύμα.

Αποτυπώματα που εντοπίστηκαν στο αλουμίνιο του παραθύρου ταυτίστηκαν με εκείνα του 31χρονου. Κατά τη λήψη της κατάθεσής της, η ύποπτη αρνήθηκε να απαντήσει στις ερωτήσεις των ανακριτών. Μαρτυρίες ενοίκων της πολυκατοικίας αναφέρουν ότι το βράδυ του περιστατικού ακούστηκαν 10 έως 15 δυνατοί θόρυβοι, που παρέπεμπαν σε χτυπήματα σε πόρτα, καθώς και ένα ακόμη πιο δυνατό χτύπημα. Αμέσως μετά, φέρονται να άκουσαν την 26χρονη να καλεί σε βοήθεια.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης προέκυψε μαρτυρία σύμφωνα με την οποία η γυναίκα διατηρούσε ερωτική σχέση με άλλο πρόσωπο, εν αγνοία του θύματος. Όπως κατατέθηκε, όταν ο 31χρονος υποψιάστηκε την απιστία, φέρεται να την είχε χτυπήσει. Η ύποπτη, η οποία είναι έγκυος, εξετάστηκε από δύο ιατροδικαστές, οι οποίοι διαπίστωσαν μικρές, παλαιές εκδορές στον καρπό της.

Σε νεότερη κατάθεσή της, στις 5 Οκτωβρίου, υποβλήθηκε σε 60 ερωτήσεις, ωστόσο δεν απάντησε σε καμία. Μέχρι στιγμής έχουν διενεργηθεί πέντε έρευνες και έχουν ληφθεί 33 καταθέσεις, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί τρεις ιατροδικαστικές εξετάσεις.

Αναμένεται να ληφθούν ακόμη 29 καταθέσεις και να ολοκληρωθούν τα αποτελέσματα των επιστημονικών αναλύσεων.