Στα γνώριμα λημέρια της επέστρεψε από χθες η κ. Άννα Αριστοτέλους, ύστερα από την απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου να αναστείλει την απόφαση της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, η οποία είχε αποφασίσει παράταση της περιόδου διαθεσιμότητάς της.

Η απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου εξεδόθη την περασμένη Τετάρτη. Η κ. Αριστοτέλους είχε τεθεί σε διαθεσιμότητα διάρκειας δύο μηνών και στην πορεία ζητήθηκε η ανανέωση της για άλλους τέσσερις μήνες. Η ΕΔΥ ενέκρινε την ανανέωση της διαθεσιμότητας αλλά αυτή ακυρώθηκε ύστερα από προσφυγή της κ. Αριστοτέλους στο Διοικητικό Δικαστήριο.

Η παράταση της διαθεσιμότητας ακυρώθηκε επειδή κρίθηκε ότι αυτή έπασχε από έκδηλη παρανομία. Σχετική ανακοίνωση είχε εκδώσει το δικηγορικό γραφείο Χρίστος Μ. Τριανταφυλλίδης ΔΕΠΕ, το οποίο εκπροσωπούσε την κ. Αριστοτέλους.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η υπόθεση έχει ορισθεί ενώπιον του Δικαστηρίου για τις 20/10/2025 για τα συνεπαγόμενα διαδικαστικά διαβήματα.

Στην απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου που αναφέρεται, πως εκδίδεται προσωρινό διάταγμα με το οποίο αναστέλλεται η εκτέλεση και/ ή εφαρμογή της Απόφασης της Καθ’ ης η Αίτηση ημερομηνίας 03/10/2025» που αφορά την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας.

Σημειώνεται, πως το Υπουργικό Συμβούλιο είχε αποφασίσει στις 25 Ιουνίου όπως η κ. Αριστοτέλους απομακρυνθεί από τα καθήκοντά της στο πλαίσιο των ερευνών οι οποίες αφορούν τα κρατικά έγγραφα που εντοπίστηκαν στην οικία δεσμοφύλακα.

Η κ. Αριστοτέλους, είχε διοριστεί ως αναπληρώτρια γενική διευθύντρια του Υπουργείου Άμυνας ενώ είχε αποσπαστεί ως υπεύθυνη ανθρωπιστικών θεμάτων και εγκλωβισμένων και από σήμερα το πρωί επέστρεψε στα καθήκοντά της. Στο υπουργείο το Υπουργικό Συμβούλιο είχε διορίσει αντικαταστάτη της με ισχύ μέχρι το τέλος Νοεμβρίου.