Στη σύλληψη δύο 29χρονων Ελληνοκυπρίων προχώρησε η Αστυνομία στη Λάρνακα, σε σχέση με σοβαρή υπόθεση που αφορά στη διάπραξη αρκετών αδικημάτων. Ο ένας εκ των δύο, μάλιστα, είχε συλληφθεί για την απόπειρα φόνου της Πύλας.

Σύμφωνα με τις Αρχές, κατά την διάρκεια εξετάσεων που διενεργήθηκαν από το ΤΑΕ Λάρνακας στα πλαίσια διερεύνησης σοβαρών αδικημάτων που διαπράχθηκαν εναντίον αλλοδαπού προσώπου και εναντίον περιουσίας Ελληνοκυπρίου επιχειρηματία στην Λάρνακα κατά τον Αύγουστο του 2025, μετά από μαρτυρία που εξασφαλίστηκε, το ΤΑΕ Λάρνακας προχώρησε σήμερα στην σύλληψη δύο προσώπων ως ύποπτα για αδικήματα που αφορούν:

Συνωμοσία για διάπραξη κακουργήματος και πλημμελήματος αδικήματα κατά παράβαση του νόμου περί ιδιωτικών γραφείων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και αδικήματα κατά παράβαση του περί προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ελεύθερης κυκλοφορίας των δεδομένων αυτών.

Τα αδικήματα διαπράχθηκαν μεταξύ μηνών Αυγούστου και Σεπτεμβρίου στην Λάρνακα.

Σχετικά με τους συλληφθέντες, πρόκειται για Ελληνοκύπριο από χωριό της επαρχίας Λάρνακας ηλικίας 29 ετών άνεργος και Ελληνοκύπρια επίσης από χωριό της επαρχίας Λάρνακας ηλικίας 29 ετών, υπάλληλο ιδιωτικής εταιρίας παροχής ασφαλείας.

Οι συλληφθέντες της 14/10 αναμένεται να παρουσιαστούν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας για να υποβληθεί αίτημα προσωποκράτησης τους.

Το ΤΑΕ λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις.