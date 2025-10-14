Αυξητική τάση παρουσιάζουν οι παραβάσεις και τα διοικητικά πρόστιμα που σχετίζονται με την εφαρμογή των Νόμων για τις Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων [Ν. 200(Ι)/2021 και Ν. 32(Ι)/2023], σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Τμήματος Γεωργίας.

Στο πλαίσιο της εφαρμογής των εν λόγω νομοθεσιών, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 241 επιτόπιοι έλεγχοι μεταξύ 2022 και 2025, αποκαλύπτοντας σημαντικό αριθμό παραβάσεων που αφορούν κυρίως καθυστερήσεις πληρωμών, αθέμιτη χρήση επαναχρησιμοποιούμενων πλαστικών κιβωτίων, αλλά και παρατυπίες στην έκδοση τιμολογίων.

Η επιβολή ελέγχων αυξήθηκε σταδιακά: Από 57 ελέγχους το 2022, σε 89 το 2023, 67 το 2024, και 28 μέχρι τον Οκτώβριο του 2025 (αναμένεται να αυξηθούν ως το τέλος του έτους).

Το 2023 καταγράφηκαν οι περισσότερες παραβάσεις (74) ενώ και το 2024 κινήθηκε σε υψηλά επίπεδα με 46 παραβάσεις, όπως και το 2025 μέχρι σήμερα (32 παραβάσεις).

Σύμφωνα με το Τμήμα Γεωργίας, την τετραετία 2022-2025 επιβλήθηκαν συνολικά 79 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους €55.410. Εντούτοις, μόνο 48 από τα 79 πρόστιμα έχουν πληρωθεί, με το εισπραχθέν ποσό να ανέρχεται σε €15.660 (28,3%).

Ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι σε πέντε περιπτώσεις οι φάκελοι έχουν ήδη σταλεί στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας για νομικές ενέργειες είσπραξης των οφειλόμενων ποσών ως αστικό χρέος προς το κράτος.

Κατά την τελευταία τριετία, οι περισσότερες παραβάσεις αφορούσαν την παράνομη κατοχή ή χρήση επαναχρησιμοποιούμενων κιβωτίων, με τις εξής καταγραφές: 2023 – 46, 2024 – 19, 2025 – 13. Ακολουθούν οι παραβάσεις πληρωμών με 11, 21 και 16 περιπτώσεις αντίστοιχα ανά έτος.

Κατά το 2025 (έως 10/10), διενεργήθηκαν έλεγχοι κυρίως στη Λευκωσία (15), Λεμεσό (6), Λάρνακα (3), Αμμόχωστο (2) και Πάφο (2). Τα σημεία ελέγχου περιλάμβαναν από χονδρικές αγορές και υπεραγορές, μέχρι ξενοδοχεία, κρεοπωλεία και χώρους εστίασης.

Σημειώνεται ότι ο μεγαλύτερος όγκος ελέγχων (συνολικά 137) έχει γίνει σε εγκαταστάσεις χονδρεμπόρων ή μεταποιητών, ακολουθούμενος από την λιανική αγορά (50 έλεγχοι).

Το Τμήμα Γεωργίας προγραμματίζει εντατικοποίηση των ελέγχων για την περίοδο Οκτωβρίου – Νοεμβρίου 2025, στοχεύοντας σε 50-60 ελέγχους αποκλειστικά για τα επαναχρησιμοποιούμενα πλαστικά κιβώτια. Καθώς οι έλεγχοι αυτοί ολοκληρώνονται αυθημερόν, εκτιμάται ότι η στοχοθεσία θα επιτευχθεί, ενισχύοντας τη συμμόρφωση στον τομέα.

Το υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, μέσω του Τμήματος Γεωργίας, επαναλαμβάνει τη σημασία της τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων πληρωμών και της ορθής χρήσης επαναχρησιμοποιούμενων μέσων συσκευασίας, καθώς οι παραβιάσεις πλήττουν τους παραγωγούς και υπονομεύουν την ομαλή λειτουργία της αγοράς.

Με τις εκστρατείες ελέγχου να εντατικοποιούνται, η Πολιτεία καλεί όλους τους εμπλεκόμενους στην εφοδιαστική αλυσίδα να τηρούν απαρέγκλιτα τη νομοθεσία, καθώς οι συνέπειες πλέον θα είναι άμεσες και μετρήσιμες όχι μόνο με πρόστιμα αλλά και με ενδεχόμενες νομικές ενέργειες για τους παραβάτες.