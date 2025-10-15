Μνήμες από το μαύρο καλοκαίρι του 1974 ξύπνησαν σήμερα στην επιτροπή Παιδείας της Βουλής, στην οποία παρευρέθηκε ο πρώην βουλευτής, Νίκος Κουτσού. Με αφορμή τη συζήτηση για ένα μνημείο αγωνιστών που έμεινε στον πάγο εδώ και καιρό, ζωντάνεψαν σημεία της ιστορίας που συγκλονίζουν. Μεταξύ αυτών και οι υπεράνθρωπες προσπάθειες των ταγμάτων 211 και 336, που υπερασπίστηκαν άνευ όρων τη Λευκωσία για να μην καταληφθεί από τον τουρκικό στρατό, πληρώνοντας βαρύ τίμημα με νεκρούς και αγνοούμενους. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της επιτροπής Παιδείας, Παύλος Μυλωνάς, το τάγμα στο οποίο υπηρετούσε και ο κ. Νίκος Κουτσού, έφυγε από την Αμμόχωστο για να ενσωματωθεί στον αγώνα υπεράσπισης της Λευκωσίας, ώστε να κρατηθεί, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Για να υπάρχουμε εμείς σήμερα…».

Ο πρώτος λόχος του τάγματος 211 πεζικού και το 336 τάγμα πεζικού αντιστάθηκαν σθεναρά και πολέμησαν άοκνα τον κατακτητή. Κράτησαν μαζί με άλλες δυνάμεις τη Λευκωσία αλλά ταυτόχρονα πλήρωσαν με απώλεια ζωής πολλών στρατιωτών και εφέδρων.

Τη μνήμη αυτών των ανθρώπων θέλουν σήμερα να τιμήσουν ο Νίκος Κουτσού και άλλοι συναγωνιστές του, που έζησαν τα γεγονότα εκείνης της περιόδου.

Αυτός είναι ο λόγος που εδώ και καιρό προσπαθούν να πάρουν το πράσινο φως από την πολιτεία για την ανέγερση ενός μνημείου στη Λευκωσία, αφιερωμένο στη μνήμη αγωνιστών του 1974.

Η διαδικασία αποδείχθηκε δαιδαλώδης και παρουσιάζει αρκετή καθυστέρηση καθώς για να αναγερθεί το μνημείο πρέπει αρκετοί φορείς να έχουν εμπλοκή.

Το θέμα αυτό ενεγράφη στην επιτροπή Παιδείας από τον Παύλο Μυλωνά, σε μια προσπάθεια να επιλυθεί το πρόβλημα της καθυστέρησης και να βρεθεί η άκρη για το ποιος φορέας τελικά είναι αρμόδιος να δώσει την έγκριση.

Όπως εξήγησε ο Νίκος Κουτσού, ο χώρος ανέγερσης του μνημείου έχει εξευρεθεί και έχει παραχωρηθεί από την Αρχιεπισκοπή. Βρίσκεται πίσω από τον Αστυνομικό Σταθμό Λυκαβηττού, στο χώρο του κοιμητηρίου όπου θα ανεγερθεί και ο νέος ιερός ναός Αγίου Σπυρίδωνος. Ωστόσο, αυτό δεν αρκεί καθώς απαιτείται μια σειρά άλλων διαδικασιών, μεταξύ των οποίων και η παραχώρηση άδειας για την ανέγερση του μνημείου.

Από πλευράς της Επιτροπής Μνημείων αναφέρθηκε πως δεν έχουν ακόμη υποβληθεί τα αρχιτεκτονικά σχέδια του μνημείου από τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ Λευκωσίας) ούτως ώστε να εξεταστούν.

Ο εκπρόσωπος του ΕΟΑ εξήγησε ότι η αίτηση για ανέγερση του μνημείου υποβλήθηκε το Νοέμβριο του 2024, όμως, υπήρχε ζήτημα με το καθεστώς ιδιοκτησίας της γης, καθώς ανήκε στο Ορθόδοξο Χριστιανικό Νεκροταφείο Λευκωσίας. Εξ ου και χρειαζόταν η παραχώρηση από την Αρχιεπισκοπή, την ώρα όμως που γνωμάτευση Γενικού Εισαγγελέα έκανε λόγο για διαχείριση των κοιμητηρίων από την τοπική Αρχή. Επομένως, στη διαδικασία θα έπρεπε να έχει εμπλοκή και ο Δήμος Λευκωσίας. Σύμφωνα με τα όσα έχουν λεχθεί στην Επιτροπή, ο Δήμος Λευκωσίας αναμένεται να δώσει τη συγκατάθεσή του εντός της εβδομάδας, ούτως ώστε ο ΕΟΑ να καταθέσει όλα όσα χρειάζονται στην Επιτροπή Μνημείων.

Η επιτροπή Παιδείας κάκισε το γεγονός ότι για ένα τέτοιο μνημείο προς τιμή αγωνιστών του 1974 καταγράφεται τέτοια καθυστέρηση.