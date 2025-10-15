Προγραμματισμένη διακοπή υδροδότησης, σε μεγάλο τμήμα της Λεμεσού, την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου, ανακοινώνει ο ΕΟΑ Λεμεσού, στο πλαίσιο εργασιών αναβάθμισης του συστήματος.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό, η διακοπή θα γίνει από τις 5:00 μέχρι τις 20:00 και κρίνεται απολύτως αναγκαία για την εκτέλεση σημαντικού βελτιωτικού έργου, που περιλαμβάνει τη μετακίνηση και αναβάθμιση κεντρικού αγωγού υδατοπρομήθειας.

Από τη διακοπή της υδροδότησης θα επηρεαστεί όλη η περιοχή νότια του υπεραστικού δρόμου Λεμεσού (από την οδό Μακαρίου Γ΄ – δρόμος Μέσα Γειτονιάς μέχρι και δυτικά της Βιομηχανικής Περιοχής Λεμεσού) και η περιοχή βόρεια της Λεωφόρου Μακαρίου Γ΄ (από τα φώτα Αριέλ μέχρι την οδό Πάφου και η προέκταση μέχρι την οδό Επιμηθέως).

Ο ΕΟΑ Λεμεσού διαβεβαιώνει το κοινό ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την ταχύτερη ολοκλήρωση των εργασιών, ώστε η παροχή νερού να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατό.

Τέλος, ζητά την κατανόηση και τη συνεργασία των πολιτών για την προσωρινή ταλαιπωρία, «καθώς το έργο αυτό είναι απαραίτητο για τη βελτίωση της υδατικής υποδομής και τη μακροπρόθεσμη εξυπηρέτηση των αναγκών της πόλης μας».