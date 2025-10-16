Κυριολεκτικά, ο κούκος αηδόνι θα κοστίσει η «Φάση Β» του Περιμετρικού Λευκωσίας που διέρχεται από τη Λακατάμια, αν αναλογιστεί κανείς, πως επελέγη η υπογειοποίηση του σε μήκος 3,2 χιλιομέτρων εκτοξεύοντας το κατασκευαστικό κόστος.

Σημειώνεται, πως το συνολικό μήκος της «Φάσης Β» είναι 5,7 χιλιόμετρα και σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις θα κοστίσει €130 εκατ. που αντιστοιχούν με περίπου €23 εκατ. ανά χιλιόμετρο. Το υπόγειο τμήμα του δρόμου προγραμματίστηκε να κατασκευαστεί σε βάθος πέντε μέτρων.

Γενικά, «Ο σχεδιασμός του (Νότιου) Περιμετρικού αυτοκινητοδρόμου Λευκωσίας και η πορεία υλοποίησής του» συζητείται σήμερα, ενώπιον της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών.

Η «Φάση Β», η οποία υπό κανονικές συνθήκες έπρεπε να ακολουθήσει την «Φάση Α», εκτείνεται από την βιοτεχνική περιοχή Λακατάμιας (από τον νέο κόμβο που δημιουργήθηκε κατά μήκος της λεωφόρου Τσερίου) μέχρι τον αυτοκινητόδρομο Παλαιχωρίου και αποτελεί ένα από τα αγκάθια του Περιμετρικού. Για το γεγονός ότι η «Φάση Β» ακολουθεί τη «Φάση Γ», κάποιοι βλέπουν σκοπιμότητες ενώ υπάρχει και η εκδοχή, πως λόγω της πολυπλοκότητάς της και για να μην χαθεί η χρηματοδότηση από την ΕΕ, επελέγη να κατασκευαστεί πρώτα η επόμενη φάση. Βεβαίως, η αντίθετη άποψη λέει, πως η πολυπλοκότητα της «Φάσης Β», οφείλεται και στην επιλογή της κατασκευής τμήματος του δρόμου υπογείως, που και πάλι μπορεί να παραπέμπει σε σκοπιμότητες.

Η επιλογή της υπογειοποίησης προκάλεσε αντιδράσεις και ερωτηματικά, δεδομένου ότι η όδευση δεν ακολουθεί πορεία είτε μέσα από βουνά είτε μέσα από άλλα μεγάλα φυσικά εμπόδια, ώστε να απαιτείται αντικειμενικά υπογειοποίηση του. Η αίσθηση που είχε δημιουργηθεί ανάμεσα σε κατοίκους του Δήμου ήταν ότι από την «κανονική» όδευση του δρόμου επηρεάζονταν περιουσίες επωνύμων και παραγόντων του Δήμου, οι οποίοι πίεσαν ώστε να αποφασιστεί η υπογειοποίηση του. Με τον τρόπο αυτό, αντί να επηρεαστούν οι υπό αναφορά περιουσίες αναβαθμίζονται, αφού πάνω από τον υπογειοποιημένο δρόμο θα κατασκευαζόταν αστικός δρόμος ο οποίος θα συμβάλει στην αύξηση της αξίας των ακινήτων. Αντίθετα, αν ο δρόμος δεν ήταν υπόγειος, οι περιουσίες αυτές θα υποβαθμίζονταν λόγω της αυξημένης τροχαίας κίνησης, της ανάγκης δέσμευσης ακινήτων για διέλευση του δρόμου κ.ο.κ.. Με την επιλογή της υπογειοποίησης οι κάτοχοι οικοπέδων θα εξυπηρετούνται από υπηρεσιακό δρόμο, ποδηλατοδρόμους ενώ θα δημιουργηθούν και χώροι πρασίνου.

Βεβαίως υπάρχει και η άλλη εκδοχή, σύμφωνα με την οποία:

– Από τη Λακατάμια διέρχονται ήδη και άλλοι δρόμοι πρωταρχικής σημασίας και ο Δήμος «δεν σήκωνε» άλλο ένα δρόμο τετραπλής κυκλοφορίας.

– Με την κατασκευή υπόγειου δρόμου εξυπηρετούνται πολλοί ιδιοκτήτες περιουσιών και όχι μόνο μερικοί επώνυμοι, παράγοντες κ.λπ..

– Κατά μήκος του δρόμου (όπως αυτός σχεδιάστηκε), είχαν ήδη κτιστεί κάποιες οικείες (με ποιου την άδεια;) οι οποίες παρεμπόδιζαν την κατασκευή του επί του εδάφους.

Σημειώνεται, πως λόγω αντιδράσεων, η όδευση του Περιμετρικού άλλαξε τρεις φορές.

Επίσης, μόλις την περασμένη βδομάδα προκηρύχθηκε η «Φάση Γ» η οποία θα καλύπτει το πρώτο σκέλος του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας-Παλαιχωρίου από την Ανθούπολη μέχρι την Ανάγυα.

Προγραμματίστηκε

πριν από 35 χρόνια

Ο Περιμετρικός Λευκωσίας, ο οποίος εκτείνεται από την περιοχή Γερίου (στα ανατολικά της Λευκωσίας) μέχρι και τον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Τροόδους (στα δυτικά), προγραμματίστηκε το 1990, άρχισε να κατασκευάζεται το 2020, με την πρώτη φάση να εγκαινιάζεται στις 6/11/2024, και ένας Θεός ξέρει πότε θα ολοκληρωθεί.

Σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει ο πρώην υπουργός Μεταφορών κ. Γιάννης Καρούσος, το κόστος κατασκευής αναμενόταν να ανέλθει στα €350 εκατ. αν και με τις διαφοροποιήσεις που επήλθαν έκτοτε (υλικά, μεταφορικά) και το κόστος απαλλοτριώσεων ιδιωτικών περιουσιών, ο τελικός λογαριασμός αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω. Μάλιστα, από την τότε εποχή κάποιοι εκτιμούσαν ότι θα υπερβεί τα €500 εκατ.

Συνολικά ο Περιμετρικός περιλαμβάνει 16 ανισόπεδους κόμβους σύνδεσης αστικών δρόμων με το δίκτυο αυτοκινητοδρόμων και έχει μήκος 32 χιλιόμετρα. Με βάση κυκλοφοριακές μελέτες που έγιναν στον Περιμετρικό αναμένεται να διακινούνται 16.000-40.000 οχήματα την ημέρα ενώ μέχρι το 2027 τα οχήματα που θα διακινούνται καθημερινά εκτιμάται ότι θα κυμαίνονται μεταξύ 20.000-48.000.

Τρεις δεκαετίες καθυστερήσεων, αποφάσεων και αναθεωρήσεων

Όπως ήδη γράφτηκε πιο πάνω, ο περιμετρικός Λευκωσίας εκκρεμεί από το 1990 όταν είχε συμπεριληφθεί, τότε, στους σχεδιασμούς του κράτους. Το έργο αναμενόταν να αρχίσει το 2008 και να ολοκληρωθεί το 2011, δηλαδή πριν 14 χρόνια.

Όπως προκύπτει και από παλαιότερη έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, τον Ιούνιο του 2000, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τη διενέργεια περιβαλλοντικής και τεχνοοικονομικής μελέτης για τον Περιμετρικό με βάση όδευση που είχε προταθεί τότε. Τον Ιούλιο 2002, λόγω ενστάσεων του Δήμου Λατσιών και των Κοινοτικών Συμβουλίων Τσερίου και Δευτεράς, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τη διενέργεια δεύτερης περιβαλλοντικής και τεχνοοικονομικής μελέτης υιοθετώντας νέα όδευση (νότια). Τον Φεβρουάριο 2004, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως εκπονηθεί τρίτη μελέτη για τρίτη όδευση (βόρεια).

Τον Σεπτέμβριο 2005, το Υπουργικό Συμβούλιο ακύρωσε τη νότια όδευση και ενέκρινε την υιοθέτηση της βόρειας όδευσης ως καταλληλότερης. Περαιτέρω αποφάσισε όπως προκηρυχθούν προσφορές για την ετοιμασία των κατασκευαστικών σχεδίων του περιμετρικού αυτοκινητόδρομου καθώς και της μελέτης εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον. Μέχρι τον Ιούνιο 2006, είχε δαπανηθεί από το Τμήμα ποσό περίπου €340.000 για τη διενέργεια των περιβαλλοντικών και τεχνοοικονομικών μελετών.

Τον Μάιο 2007, υπογράφηκε το συμβόλαιο για την ανάθεση της πιο πάνω μελέτης έναντι ποσού €1.965.000 και με χρόνο συμπλήρωσης τον Μάιο 2009.

Τον Φεβρουάριο 2010, εγκρίθηκε παράταση χρόνου 132… εβδομάδων για συμπλήρωση της μελέτης.

Τον Ιούνιο 2011, η Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων (Κ.Ε.Α.Α) ενέκρινε την παραχώρηση στον μελετητή του συνολικού ποσού των €439.482 για διευθέτηση των οικονομικών απαιτήσεων του λόγω των αλλαγών που έγιναν στην μελέτη του έργου και της πιο πάνω αναθεώρησης των χρόνων υποβολής των ενδιάμεσων εκθέσεων.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις που έγιναν παλαιότερα, με την ολοκλήρωση του περιμετρικού Λευκωσίας, η τροχαία κίνηση στην λεωφόρο Τροόδους (νυν Σπύρου Κυπριανού) θα μειωθεί κατά 40%. Από τον περιμετρικό θα εξυπηρετηθούν κυρίως οι προερχόμενοι από το Παλαιχώρι, την Πιτσιλιά, τη Μαραθάσα και τη Σολιά που επιθυμούν να κινηθούν προς τη Λεμεσό, Λάρνακα και Αμμόχωστο. Παράλληλα θα διευκολυνθούν οι προερχόμενοι από την Αγλαντζιά, το Γέρι και άλλες περιοχές που θέλουν να κατευθυνθούν προς το Τρόοδος.