Νέο σοβαρό επεισόδιο με παράνομες δραστηριότητες στη νεκρή ζώνη παρά το χωριό Ποταμιά σημειώθηκε αργά χθες το βράδυ, κατά τη διάρκεια περιπολίας στελεχών του Ουλαμού Πάταξης Λαθροθηρίας της ΜΜΑΔ.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του philenews, οδηγός οχήματος που έφερε τουρκοκυπριακές πινακίδες και είχε κατεύθυνση από κατεχόμενα προς τις ελεγχόμενες από τη Δημοκρατία περιοχές, αντέδρασε μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία μελών της ΜΜΑΔ.

Ασφαλής πηγή πληροφόρησης μάς ανέφερε, ότι ο οδηγός του οχήματος κατευθύνθηκε προς το περιπολικό της Μηχανοκίνητης Μονάδας Άμεσης Δράσης και εν συνεχεία, απομακρύνθηκε από το σημείο επιστρέφοντας στα κατεχόμενα.

Θυμίζουμε ότι τον περασμένο Ιανουάριο και ανήμερα των Θεοφανίων υπήρξε σοβαρό επεισόδιο στην ίδια περιοχή, με τραγική κατάληξη τον θάνατο 24χρονου από το Πακιστάν. Τότε ο συγκεκριμένος ουλαμός της ΜΜΑΔ εντόπισε παράνομες δραστηριότητες στο καυτό τρίγωνο των χωριών Ποταμιά – Δάλι – Λουρουτζίνα.

Όταν είχαν γίνει αντιληπτά από στελέχη του Ουλαμού Πρόληψης Λαθροθηρίας τρία αυτοκίνητα να διέρχονται από τα κατεχόμενα προς την Ποταμιά, οι οδηγοί των δυο εξ αυτών οδήγησαν τα οχήματά τους κατά των μελών της Αστυνομίας. Στελέχη της ΜΜΑΔ είχαν χρησιμοποιήσει τον υπηρεσιακό τους οπλισμό κατά το επεισόδιο με αριθμό πυροβολισμών, που όπως αποδείχθηκε προκάλεσαν το θάνατο του νεαρού αλλοδαπού.

Όπως σημειώσαμε σε ρεπορτάζ μας, το τρίγωνο των χωριών Ποταμιά – Δάλι – Λουρουτζίνα, λόγω γεωμορφολογίας της περιοχής και απουσίας μηχανισμού επαρκούς εποπτείας, είναι το κέντρο επιχειρήσεων γνωστού λαθρέμπορα από τα κατεχόμενα.

Η εικόνα αυτή υπάρχει εδώ και χρόνια, ενώ σε πολλές περιπτώσεις σύμφωνα με τα αρχεία της Αστυνομίας, απειλήθηκε η σωματική ακεραιότητα μελών της Δύναμης.