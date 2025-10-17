Περισσότεροι από εκατό νοσηλευτές από την Ελλάδα έχουν υποβάλει αιτήσεις εγγραφής στο Μητρώο Νοσηλευτών Κύπρου το τελευταίο διάστημα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσαν χθες στην κοινοβουλευτική επιτροπή Υγείας οι εκπρόσωποι των νοσηλευτών.

Παράλληλα, είπαν, και οι εισδοχές τόσο στη Νοσηλευτική Σχολή του ΤΕΠΑΚ όσο και στις ιδιωτικές νοσηλευτικές σχολές αυξάνονται και αυτό οφείλεται, όπως επεσήμαναν, σε μεγάλο βαθμό στην εκστρατεία του υπουργείου Υγείας που βρίσκεται σε εξέλιξη με στόχο την προσέλκυση νέων νοσηλευτών.

Η έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού που καταγράφεται στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια, αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης, οδήγησε στην ανάγκη για αναζήτηση νοσηλευτών από άλλες χώρες κάτι το οποίο ωστόσο με την προϋπόθεση της καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας στη νομοθεσία δεν είναι εύκολο να επιτευχθεί.

Για αυτό τον λόγο άλλωστε και οι Ελλαδίτες νοσηλευτές αποτελούν τον μεγαλύτερο αριθμό ξένων υπηκόων που εγγράφονται στο Μητρώο Νοσηλευτών.

Το ζήτημα τέθηκε χθες ενώπιον της κοινοβουλευτικής επιτροπής Υγείας, με αφορμή ευρωπαϊκή οδηγία για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων νοσηλευτών εκπαιδευμένων στη Ρουμανία. Κατά τη συζήτηση, βουλευτές ζήτησαν ενημέρωση από τους αρμόδιους φορείς σχετικά με τον τρόπο ελέγχου της γλωσσομάθειας και το κατά πόσο οι αιτητές υποβάλλονται σε εξετάσεις.

Οι συντεχνίες των νοσηλευτών επεσήμαναν ότι ο ισχύων νόμος απαιτεί μόνο «στοιχειώδη γνώση ελληνικών», η οποία σήμερα ελέγχεται μέσω προφορικής συνέντευξης που γίνεται στο υπουργείο Υγείας.

Αν και μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί σοβαρά προβλήματα, υποστηρίζουν ότι η αυξανόμενη ροή αιτήσεων καθιστά αναγκαία μια πιο αξιόπιστη και ενιαία διαδικασία αξιολόγησης.

Από πλευράς βουλευτών τονίστηκε η ανάγκη να διασφαλιστεί το επίπεδο της ελληνικής γλώσσας που γνωρίζουν οι ξένοι νοσηλευτές (πέραν των Ελλαδιτών) αφού, όπως υποστήριξαν, αυτή τη στιγμή δεν διασφαλίζεται ότι «οι άνθρωποι αυτοί μπορούν να συνεννοηθούν πραγματικά με τους ασθενείς τους».

«Το καλημέρα και καλησπέρα που φαίνεται να ισχύει τώρα, δεν είναι αρκετό», ανέφεραν χαρακτηριστικά.