Πρωτοφανής υπόθεση αναλγησίας ή/και αδυναμίας των τοπικών Αρχών που χρονολογείται και έχει προϊστορία τριών δεκαετιών αναδεικνύεται μέσα από καταγγελία πολίτη που τέθηκε ενώπιον της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς.

Η καταγγελία υποβλήθηκε την περασμένη άνοιξη και αφορά κατ΄ ισχυρισμό συγκάλυψη από αξιωματούχους για ελαιοτριβείο που λειτουργεί εδώ και χρόνια σε οικιστική ζώνη εντός κοινότητας, προκαλώντας οχληρία και αναστάτωση στους περίοικους.

Ο καταγγέλλων πολίτης που από το 1993 κάνει διάφορα νόμιμα διαβήματα εκφράζοντας -όπως υποστηρίζει- κι άλλους κατοίκους της κοινότητας, αναφέρει ότι δικαστικό διάταγμα που εκδόθηκε για τερματισμό των παράνομων εργασιών του ελαιοτριβείου δεν εκτελείται, για λόγους που έχουν να κάνουν με διαφθορά.

Συγκεκριμένα, ο πολίτης στη βάση εγγράφων που φανερώνουν το ιστορικό της υπόθεσης υποστηρίζει -μεταξύ άλλων- ότι «είναι προφανές ότι κάποιος υπουργός ή αρχηγός κόμματος εμπλέκεται και καλύπτει τον ιδιοκτήτη του ελαιοτριβείου» και πως προηγούμενοι Έπαρχοι καλύπτουν την κατάσταση».

Μόλις πρόσφατα και συγκεκριμένα στα τέλη του περασμένου μήνα (23/9/2025) το αρμόδιο σώμα για να ελέγχει πράξεις ασυμβίβαστου και διαφθοράς από κατέχοντες αξίωμα, δήλωσε ότι δεν είναι εφικτό να διερευνηθεί το περιεχόμενο της καταγγελίας με αιτιολογημένη απάντησή του έκτασης τριών σελίδων.

Η Αρχή κατά της Διαφθοράς επεξηγεί αναλυτικά στον παραπονούμενο ότι το ένα μέρος της καταγγελίας του σε σχέση με λάθη και παραλείψεις των αρμόδιων Αρχών της Δημοκρατίας με βάση τη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία της δεν αποτελούν «πράξεις διαφθοράς» και κατ΄ επέκταση εκπίπτουν των αρμοδιοτήτων της.

Σε ό,τι αφορά τους ισχυρισμούς περί συγκάλυψης η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς, επισημαίνει ότι από τη στιγμή που δεν αποδίδονται σε συγκεκριμένο πρόσωπο, δεν υπάρχει οποιοδήποτε περιθώριο προκειμένου να κάνει έρευνα για διαφθορά σε βάρος κάποιου αξιωματούχου.

Η καταγγελία

Ωστόσο, είναι ξεκάθαρο από την καταγγελία ότι εγείρονται ζητήματα αδράνειας από πλευράς αρμόδιων Αρχών ή και αδύναμίας τους να χειριστούν την υπόθεση, η οποία πάει πίσω στο χρόνο περισσότερο από τρεις δεκαετίες. Μάλιστα, από τα όσα προκύπτουν μέσα από σχετικά έγγραφα της υπόθεσης, υπάρχει ακόμη και δικαστικό διάταγμα για το ελαιοτριβείο, το οποίο παραμένει ανεκτέλεστο.

Η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς στην επιστολή της που εξασφάλισε ο «Φ», συνοψίζει τα βασικά στοιχεία της καταγγελίας: «Στην Καταγγελία σας προβάλλετε ισχυρισμούς για αδράνεια και συγκάλυψη των αρμόδιων υπηρεσιών όσον αφορά την εκτέλεση των «νόμιμων διαδικασιών» για τη μετεγκατάσταση του ελαιοτριβείου, που βρίσκεται στο χωριό …, της Επαρχίας …, εκτός της οικιστικής ζώνης. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς σας, οι προηγούμενοι Έπαρχοι και τα πρόσωπα τα οποία κατονομάζονται στην παράγραφο 1, σελ. 2 της Καταγγελίας σας, έχουν συμβάλει στη διατήρηση ή συγκάλυψη της «κατάστασης». Επιπλέον, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς σας, ο Έπαρχος … και ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης … (ΕΟΑ) αρνούνται να επιδώσουν το Διάταγμα του Επαρχιακού Δικαστηρίου … , ημερ. 22/3/2023, στην ποινική υπόθεση υπ’ αρ. …. Συμπερασματικά, ισχυρίζεστε ότι «είναι προφανές ότι κάποιος υπουργός ή αρχηγός κόμματος εμπλέκεται και καλύπτει τον ιδιοκτήτη του ελαιοτριβείου».

Σε άλλο σημείο η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς καταγράφει με λεπτομέρεια πτυχές της υπόθεσης: «Η Αρχή λαμβάνει υπ’ όψιν της, με βάση τα έγγραφα που έχετε προσκομίσει, ότι έχουν αποσταλεί από το Τμήμα Περιβάλλοντος, τον Επίτροπο Περιβάλλοντος, και το Κίνημα Οικολόγων, επιστολές στις αρμόδιες Αρχές, οι οποίες διαπιστώνουν ότι πράγματι το εν λόγω ελαιοτριβείο, το οποίο βρίσκεται εντός οικιστικής ζώνης, προκαλεί οχληρία στους περιοίκους, και ως εκ τούτου, είναι αναγκαία η μετεστέγαση/μετακίνησή του σε άλλη περιοχή.

Η Αρχή λαμβάνει, επίσης, υπ’ όψιν της, με βάση τα έγγραφα που έχετε προσκομίσει, ότι κατόπιν καταχώρησης κατηγορητηρίου από τον Έπαρχο …, εκδόθηκε Διάταγμα του Επαρχιακού Δικαστηρίου …, ημερ. 22/3/2023, στην ποινική υπόθεση υπ’ αρ. …, το οποίο διατάσσει την κατεδάφιση και τον τερματισμό της χρήσης των περιγραφόμενων στο Διάταγμα οικοδομών (εγκαταστάσεων) του ελαιοτριβείου, εντός 2 μηνών από τις 22/3/2023, εκτός εάν στο μεταξύ λαμβανόταν άδεια και εξασφαλιζόταν σχετικό πιστοποιητικό έγγραφο, ή σχετική άδεια για τη συγκεκριμένη χρήση, από την Αρμόδια Αρχή.

Η Αρχή παρατηρεί, με βάση τα έγγραφα που έχετε προσκομίσει, ότι στις 7/9/2023 παραχωρήθηκε από τον Έπαρχο … άδεια οικοδομής για ανέγερση νέου ελαιοτριβείου σε άλλη τοποθεσία, στο χωριό …. Διαπιστώνεται ότι στην εν λόγω άδεια οικοδομής αναφέρεται ότι με την έκδοση της νέας άδειας, τερματίζεται η λειτουργία του υφιστάμενου ελαιοτριβείου εντός της οικιστικής περιοχής της Κοινότητας ….».