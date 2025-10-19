Συννεφιασμένη προβλέπεται η Κυριακή καθ’ όλη τη διάρκεια της μέρας, ενώ αύριο δεν αποκλείεται να πέσουν και βροχές. Στην ατμόσφαιρα αναμένεται από αύριο αραιή σκόνη.

Την περιοχή μας, σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, επηρεάζει ασθενής ψηλή πίεση, ενώ από τη Δεύτερα αναμένεται έχουμε ασθενή χαμηλή πίεση.

Σήμερα ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα μερικώς συννεφιασμένος.

Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 27 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Τη Δευτέρα, την Τρίτη και την Τετάρτη ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα μερικώς συννεφιασμένος και τις απογευματινές ώρες πιθανό να πέσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή κατά το τριήμερο για να παραμείνει κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.