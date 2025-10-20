Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι έρευνες της Αστυνομίας για τη δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους, ο οποίος έπεσε νεκρός μπροστά στα μάτια του παιδιού του, σε μια εκτέλεση με μαφιόζικο χαρακτήρα.

Τα στοιχεία, πειστήρια και επιστημονικές εξετάσεις στο καπέλο που βρέθηκε στη σκηνή, αλλά και στη μοτοσικλέτα που χρησιμοποιήθηκε στη διαφυγή, ίσως αποκαλύψουν τους δράστες.

Οι Αρχές αξιοποιούν κάθε διαθέσιμο μέσο, από βίντεο κλειστών κυκλωμάτων μέχρι ψηφιακά δεδομένα και καταθέσεις, στην προσπάθειά τους να εξιχνιάσουν πλήρως την υπόθεση. Την ίδια ώρα, μετά τη σύλληψη του 44χρονου ιδιοκτήτη της μοτοσικλέτας, φαίνεται πως ο κύκλος των συλλήψεων μεγαλώνει.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», σήμερα αναμένονται τα αποτελέσματα των επιστημονικών εξετάσεων από το καπέλο που εντοπίστηκε στη σκηνή του εμπρησμού του λευκού βαν και φαίνεται πως έπεσε από τον οδηγό της μοτοσικλέτας κατά τη διαφυγή. Οι ανακριτές αισιοδοξούν πως στο καπέλο ενδέχεται να εντοπιστεί γενετικό υλικό του υπόπτου. Ταυτόχρονα, αναμένονται και τα αποτελέσματα των εξετάσεων στη μοτοσικλέτα που χρησιμοποίησαν οι δράστες για τη διαφυγή τους από το σημείο του εμπρησμού.

Οι Αρχές έχουν προχωρήσει στην έκδοση ενταλμάτων σύλληψης καθώς εξασφάλισαν μαρτυρία εναντίον δύο προσώπων, για τα οποία υπάρχουν βάσιμες υποψίες ότι συνέβαλαν στη διαφυγή των δραστών της δολοφονίας.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 44χρονος ύποπτος, ο οποίος συνελήφθη το βράδυ του Σαββάτου και τελεί υπό οκταήμερη προσωποκράτηση, είχε μεταβιβάσει το σκούτερ μεγάλου κυβισμού, που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στη διαφυγή, σε άλλο πρόσωπο, λίγες ημέρες πριν το φονικό. Κατά τη σύλληψή του, φέρεται να δήλωσε στους ανακριτές: «Δεν έχω ιδέα».

Όπως ανέφερε ο ανακριτής ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, απομένει σημαντικός όγκος ανακριτικού έργου, ο οποίος δεν περιορίζεται μόνο σε μαρτυρίες. Πρόκειται να ανακτηθούν δεδομένα από τα κινητά τηλέφωνα τόσο του θύματος όσο και του 44χρονου υπόπτου.

Επιπλέον, αναμένεται να πραγματοποιηθούν ακόμη τρεις έρευνες σε συγκεκριμένους χώρους, ενώ αξιολογούνται δεκάδες ώρες καταγραφών από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης σε Λεμεσό και Λευκωσία, καλύπτοντας μεγάλο χρονικό διάστημα.

Πλαστές πινακίδες στο βαν – Υπό στενή παρακολούθηση το θύμα

Από τις εξετάσεις της Αστυνομίας προέκυψε ότι το βαν, το οποίο χρησιμοποιήθηκε στο φονικό, έφερε πλαστές πινακίδες εγγραφής. Το όχημα είχε κλαπεί στις 4 Σεπτεμβρίου 2025 από την Κοκκινοτριμιθιά.

Το ίδιο όχημα καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας να κινείται κοντά στην οικία του θύματος ημέρες πριν από τη δολοφονία. Στοιχείο που ενισχύει τις υποψίες ότι ο Δημοσθένους βρισκόταν υπό στενή παρακολούθηση.

Σύμφωνα με βίντεο από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης, γύρω στις 09:28 – λίγα λεπτά μετά τη δολοφονία – ένα λευκό βαν θεάθηκε να κινείται στην οδό Ποταμιάς, με κατεύθυνση προς νότο. Το όχημα μπήκε σε χωματόδρομο κοντά στον ποταμό Γερμασόγειας, όπου αργότερα εντοπίστηκε να φλέγεται. Μπροστά του κινούνταν σκούτερ μεγάλου κυβισμού, με έναν αναβάτη.

Μετά τον εμπρησμό, το σκούτερ απομακρύνθηκε από την περιοχή με δύο επιβάτες, κατευθυνόμενο προς την οδό Ανδοκίδου. Ο οδηγός φορούσε καπέλο – το οποίο του έπεσε κατά τη διαφυγή – ενώ ο συνεπιβάτης φορούσε κράνος και είχε τσάντα στην πλάτη.

Λίγο αργότερα, μοτοσικλέτα ίδιου τύπου και περιγραφής, στην οποία επέβαιναν δύο άτομα, καταγράφεται να κινείται στην οδό Αλκαίου (συνέχεια της οδού Ανδοκίδου) στη Γερμασόγεια, με ανατολική κατεύθυνση, και στη συνέχεια στην οδό Χαραλάμπους Ευαγόρου, επίσης με ανατολική κατεύθυνση, μέχρι λίγα μέτρα πριν από το σημείο όπου εντοπίστηκε.

