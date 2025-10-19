Σε συλλήψεις Ελληνοκυπρίων προτίθεται να προβεί η Αστυνομία σε σχέση με την προχθεσινή δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους. Από πηγή ενημέρωσης του philenews προκύπτει ότι υπάρχει μαρτυρία σε βάρος δυο προσώπων, για τα οποία υπάρχουν εύλογες υποψίες ότι έχουν άμεση σχέση με τον τρόπο που φέρονται να διέφυγαν οι δράστες της δολοφονικής επίθεσης σε βάρος του Δημοσθένους.

Την ίδια στιγμή πληροφορίες αναφέρουν ότι από τις αστυνομικές εξετάσεις προέκυψε ότι ο 44χρονος ύποπτος, ο οποίος συνελήφθη χθες και από σήμερα τελεί υπό οκταήμερη προσωποκράτηση, είχε πωλήσει πριν από κάποιες ημέρες το σκούτερ μεγάλου κυβισμού σε άλλο πρόσωπο. Δεν είναι ξεκάθαρο από την πληροφόρηση που λάβαμε κατά πόσον οι επικείμενες συλλήψεις σχετίζονται άμεσα με το σκούτερ που φέρονται να χρησιμοποίησαν οι δράστες της δολοφονικής επίθεσης. Ωστόσο, όλα τα δεδομένα εκεί οδηγούν.

Πάντως, υπολείπεται μεγάλος όγκος ανακριτικού έργου, που δεν αφορά μόνο μαρτυρίες από φυσικά πρόσωπα. Όπως αναφέρθηκε από ανακριτή του ΤΑΕ Λεμεσού σήμερα στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού, θα εξαχθούν δεδομένα από τα κινητά τηλέφωνα του Δημοσθένους, αλλά και του 44χρονου υπόπτου που τελεί υπό κράτηση.