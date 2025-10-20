Παροχή βοήθειας σε 1.098 φοιτητές, πέτυχε κατά την περσινή χρονιά, ο Ανεξάρτητος Φορέας Κοινωνικής Στήριξης, το έργο και τους στόχους του οποίου ανέδειξε η Πρώτη Κυρία, Φιλίππα Καρσερά-Χριστοδουλίδη, σε αποψινή εκδήλωση, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, με την ευκαιρία της έναρξης υποβολής αιτήσεων για το νέο ακαδημαϊκό έτος. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων αρχίζει στις 27 Οκτωβρίου και λήγει στις 17 Νοεμβρίου.

Η κυρία Καρσερά-Χριστοδουλίδη ανέφερε ότι η ενίσχυση του Φορέα, ο οποίος φέτος συμπληρώνει 10 χρόνια συνεχούς προσφοράς, δεν αποτελεί πράξη φιλανθρωπίας, αλλά «επένδυση στους νέους μας», σημειώνοντας ότι το πιο ισχυρό εργαλείο που μπορεί να προσφέρει η κοινωνία σε ένα παιδί είναι η εκπαίδευση. Η Πρώτη Κυρία τόνισε ότι «κανένας νέος ή νέα δεν πρέπει να αποκλείεται από την πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση, λόγω κοινωνικοοικονομικών δυσκολιών».