Εξετάσεις διεξάγουν Πυροσβεστική και Αστυνομια αναφορικά με τα αίτια της χθεσινής πυρκαγιάς σε κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών στον Στρόβολο.

Ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο, ανέφερε πως γνωρίζουν από πού ξεκίνησε η φωτιά, με τις πρώτες ενδείξεις να δείχνουν ότι άρχισε από εξωτερικό χώρο.

Όπως σημείωσε ο Ανδρέας Κεττής, ανοικτά παραμένουν όλα τα ενδεχόμενα, ακόμα και της εγκληματικής ενέργειας. Το βέβαιο, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής, είναι πως υπήρχε αρκετή «τροφή» για μια πυρκαγιά.

Υπενθυμίζεται πως η φωτιά ξέσπασε αργά το απόγευμα και προκάλεσε αναστάτωση στη Λεωφόρο Στροβόλου. Το κτίριο που επηρεάστηκε είναι τριώροφο, με το ισόγειο είναι το κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών και οι δύο πιο πάνω ορόφοι να χρησιμοποιούνται ως γραφεία.

Ανοικτή η Λεωφόρος Στροβόλου

Στο μεταξύ στην κυκλοφορία δόθηκε γύρω στις 10.00 το βράδυ της Δευτέρας τμήμα της λεωφόρου Στροβόλου, μεταξύ της σύνδεσης με την οδό Παύλου Μελά και του κυκλικού κόμβου με τη λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού, στον Στρόβολο, στην κατεύθυνση από Λευκωσία προς Λακατάμια, το οποίο έκλεισε ψες λόγω της πυρκαγιάς στο κατάστημα.