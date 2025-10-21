Σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου ο εργαζόμενος που φέρεται να κατάπιε χθες καυστικό υγρό σε μπουκάλι για νερό, το οποίο το εξέλαβε ως νερό, στη βιομηχανική περιοχή της Αγίας Βαρβάρα της επαρχίας Πάφου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία ο εργαζόμενος υποβλήθηκε την Δευτέρα σε ιατρικές εξετάσεις και σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς «η κατάσταση του είναι σοβαρή αλλά σταθερή».

Ο εργαζόμενος μεταφέρθηκε στο ΓΝ Πάφου το οποίο επισκέφτηκαν μέλη της ΑΔΕ Πάφου τα οποία διεξήγαγαν εξετάσεις.

Το περιστατικό συνέβη ενώ ο εργαζόμενος ασχολείτο με την κατασκευή και επιδιόρθωση «τζακούζι».

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Πάφου.