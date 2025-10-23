Αυστηρή προειδοποίηση προς τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Λοιμώξεων (ECDC), τονίζοντας ότι η εποχή των λοιμώξεων έχει αρχίσει και επιβάλλεται η λήψη μέτρων για την προστασία των ατόμων που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

Κάθε χειμώνα, «οι επιδημίες γρίπης προκαλούν εκατομμύρια μολύνσεις σε όλη την Ευρώπη, οδηγώντας σε εκατοντάδες χιλιάδες νοσηλείες και δεκάδες χιλιάδες θανάτους», αναφέρει το ECDC επισημαίνοντας ότι «τα ποσοστά κάλυψης εμβολιασμού κατά της γρίπης παραμένουν κάτω από το επίπεδο-στόχο του 75% σε όλη την Ευρώπη, τόσο για τις ευάλωτες ομάδες όσο και για τους εργαζόμενους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης».

Κατά την περσινή χρονιά, προσθέτει, «οι περισσότερες χώρες ανέφεραν κάλυψη εμβολιασμού κατά της γρίπης πολύ κάτω από το 50%, ενώ το ποσοστό των εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, ήταν ακόμα πιο χαμηλό και βρισκόταν στο 32%».

Την ίδια ώρα, «σε ολόκληρη την Ευρώπη, ο ιός RSV (RSV) προκαλεί περίπου 250.000 νοσηλείες σε παιδιά και 160.000 νοσηλείες σε ηλικιωμένους ενήλικες κάθε χρόνο».

Συνίσταται ο εμβολιασμός σε έγκυες και ηλικιωμένους, ενώ είναι διαθέσιμες και άλλες επιλογές όπως τα μονοκλωνικά αντισώματα μακράς δράσης (διαθέσιμα και στην Κύπρο).

Σε ό,τι αφορά τον κορωνοϊό, όπως αναφέρει το ECDC, καταγράφονται νέα περιστατικά καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου με τα κρούσματα «να αυξάνονται περιοδικά». Οι ηλικιωμένοι, τα άτομα με χρόνιες παθήσεις και τα άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα εξακολουθούν να διατρέχουν κίνδυνο σοβαρής ασθένειας και συνιστάται ο εμβολιασμός τους.

Τέλος, σε ό,τι αφορά τον πνευμονιόκοκκο, το Ευρωπαϊκό Κέντρο τονίζει ότι «προκαλεί ένα από τα υψηλότερα ποσοστά νοσηλείας και θνησιμότητας μεταξύ των ηλικιωμένων». Ωστόσο, σύμφωνα με στοιχεία του ECDC, «περισσότερο από το 70% των ατόμων ηλικίας 65 ετών και άνω είχαν λοίμωξη που μπορούσε να προληφθεί με εμβολιασμό».

«Η πρόληψη της εξάπλωσης των ιών βασίζεται όχι μόνο στον εμβολιασμό, αλλά και στη σωστή υγιεινή και αναπνευστική συμπεριφορά, όπως το τακτικό πλύσιμο χεριών, η κάλυψη στόματος και μύτης, η παραμονή στο σπίτι όταν υπάρχει ασθένεια και ο καλός αερισμός των χώρων».

Καταλήγοντας το ECDC τονίζει ότι «οι γιατροί οφείλουν να εφαρμόζουν έγκαιρα αντιιικές θεραπείες σε ασθενείς υψηλού κινδύνου, ενώ οι επαγγελματίες υγείας να παραμένουν εμβολιασμένοι ώστε να προστατεύουν τους ασθενείς και να διατηρείται η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών υγείας τον χειμώνα».