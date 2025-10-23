Καθυστέρηση παρατηρείται στην τελική διευθέτηση του ζητήματος που προέκυψε μετά την απομάκρυνση του τέως Μητροπολίτη Τυχικού από τον θρόνο της Πάφου και την άσκηση της εκκλήτου, από πλευράς του, προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως. Ο ίδιος ο Επίσκοπος Τυχικός δεν έχει εμφανισθεί ακόμη, ούτε επικοινώνησε με τον Αρχιεπίσκοπο, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μετά την Κωνσταντινούπολη μετέβη στο Άγιο Όρος όπου και παραμένει ακόμη.

Η τελευταία εξέλιξη, αναφορικά με το συγκεκριμένο θέμα, ήταν η απόφαση της Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου δια της οποίας ο Επίσκοπος Τυχικός θα πρέπει να επιστρέψει στην Κύπρο, μετά τη μετάβαση του στο Πατριαρχείο και να εκτελέσει την απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου, που προνοεί την υπογραφή της λιβέλλου αναγνώρισης όλων των αποφάσεων των Οικουμενικών Συνόδων και την μετακίνηση του από τα κτίρια της Μητρόπολης Πάφου, στην Αρχιεπισκοπή στη Λευκωσία, όπου θα του παραχωρηθεί χώρος διαμονής και θα του ανατεθούν καθήκοντα από τον ίδιο τον Αρχιεπίσκοπο.

Ο ίδιος ο Επίσκοπος Τυχικός στο μεταξύ σε αναρτημένο βίντεο στο διαδίκτυο, αμέσως μετά την απόφαση του Φαναρίου, ανέφερε ρητά την πρόθεσή του να συμμορφωθεί προς ό,τι του υποδείξει το Πατριαρχείο, το οποίο ο ίδιος εμπιστεύθηκε, κατά την άσκηση του δικαιώματος του για το έκκλητο, διαφωνώντας με την απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου.

Έκτοτε και ενώ ο Αρχιεπίσκοπος με δηλώσεις του ανέφερε ότι αναμένει τον Επίσκοπο Τυχικό να του παραδώσει υπογεγραμμένη την ομολογία πίστεως και αποδοχής του συνόλου των αποφάσεων των Οικουμενικών Συνόδων, για να γίνουν οι διευθετήσεις μετάβασης του στα κτήρια της Αρχιεπισκοπής, όπου θα υπηρετεί την Εκκλησία της Κύπρου ως Επίσκοπος, καμία κίνηση ή επικοινωνία δεν έγινε ακόμη από πλευράς Τυχικού.

Σύμφωνα με αποκαλυπτικές πληροφορίες του philenews, ο Επίσκοπος Τυχικός, παρά το ότι έχουν περάσει αρκετές ημέρες από την ανακοίνωση της απόφασης του Οικουμενικού Πατριαρχείου δεν έχει δημοσιοποιήσει τις προθέσεις του, ενώ ούτε έχει επικοινωνήσει με τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου για να συναντηθούν και να συζητήσουν το διαδικαστικό σκέλος των μετέπειτα ενεργειών. Οι ίδιες πληροφορίες μας αναφέρουν ότι μέχρι χτες δεν εμφανίστηκε ούτε και στα κτήρια της Μητροπόλεως Πάφου, όπου και διέμενε ως τη στιγμή που αναχώρησε για την Κωνσταντινούπολη.

Εκκλησιαστικοί κύκλοι μάλιστα αναφέρουν ότι ο Επίσκοπος Τυχικός, μετέβη στο Άγιον Όρος μετά την επίσκεψη του στην Κωνσταντινούπολη και ενδέχεται να αφιχθεί στην Κύπρο εντός των επομένων ημερών.

Πάντως, οι ίδιες έγκυρες πηγές, αναφέρουν ότι η Ιερά Σύνοδος θα δώσει περιθώριο ορισμένων ακόμη ημερών, ενδεχομένως μέχρι και το τέλος της ερχόμενης εβδομάδος και μετά θα αναζητήσει η ίδια τον Επίσκοπο Τυχικό ώστε να γραφτεί, αναλόγως των εξελίξεων, ο επίλογος του ζητήματος που μονοπώλησε τα εκκλησιαστικά πράγματα του τόπου τους τελευταίους μήνες.