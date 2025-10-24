Περίπου 10.600 μαθητές όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων χρειάζονται σε ετήσια βάση τη διαχείριση και την παρέμβαση της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας (ΥΕΨ) του υπουργείου Παιδείας.

Με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν, υπολογίζεται ότι το 30% των παιδιών που παραπέμπονται στην ΥΕΨ, αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες, ποσοστό γύρω στο 29% αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες με συννοσηρότητα άλλων διαγνώσεων (π.χ. μαθησιακές δυσκολίες και νευροαναπτυξιακή καθυστέρηση ή μαθησιακές δυσκολίες και δυσκολίες στην επικοινωνία ή μαθησιακές δυσκολίες και βία/παραβατικότητα), ποσοστό γύρω στο 9% των παιδιών που παραπέμπονται αντιμετωπίζουν συναισθηματικές δυσκολίες ενώ ποσοστό 8% των παιδιών παρουσιάζουν βία και επιθετικότητα σε συννοσηρότητα με άλλες διαγνώσεις.

Όσον αφορά στην αναλογία μαθητών – μαθητριών προς εκπαιδευτικούς ψυχολόγους, αυτή είναι: 1.850 μαθητές/ μαθήτριες για κάθε εκπαιδευτικό ψυχολόγο.

Τα πιο πάνω στοιχεία περιλαμβάνονται σε κείμενα που συνοδεύουν τον προϋπολογισμό του υπουργείου Παιδείας για το 2026, όπως αυτός έχει προωθηθεί τις τελευταίες μέρες στη Βουλή, όπου και θα συζητηθεί σύντομα στην κοινοβουλευτική επιτροπή Οικονομικών.

Σύμφωνα με τις αναφορές που υπάρχουν στο κείμενο, οι εκπαιδευτικοί ψυχολόγοι αξιολογούν παιδιά στα σχολεία κυρίως για μαθησιακά ή συναισθηματικά προβλήματα ή για προβλήματα συμπεριφοράς. Πέραν της αρχικής αξιολόγησης, υπάρχει πολύ συχνά η ανάγκη για επαναξιολόγηση των παιδιών στα σχολεία και αυτό οφείλεται σε διάφορους λόγους, όπως για παράδειγμα η αλλαγή βαθμίδας εκπαίδευσης ή η επαναξιολόγηση των αναγκών του παιδιού. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί ψυχολόγοι προσφέρουν συμβουλευτική στους γονείς/ κηδεμόνες, στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές και συμμετέχουν σε πολυθεματικές συναντήσεις, όπου συζητούνται οι περιπτώσεις παιδιών που αξιολογούν.

Στην ΥΕΨ παραπέμπονται παιδιά που αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα, όπως είναι για παράδειγμα τα μαθησιακά, τα συναισθηματικά, της συμπεριφοράς ή οι δυσκολίες που αφορούν στον ψυχοκοινωνικό τους τομέα.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με ρεπορτάζ του «Φ» τον περασμένο Ιούλιο, στις 10.598 ανήλθαν οι περιπτώσεις μαθητών που χρειάστηκε να παραπεμφθούν κατά την περσινή σχολική χρονιά (2023 – 2024) στην ΥΕΨ για να υποστηριχθούν σε διάφορα ζητήματα που αντιμετωπίζουν και τα οποία χρήζουν διαχείρισης και αντιμετώπισης. Επρόκειτο για αριθμός ιδιαίτερα αυξημένο σε σύγκριση με την αμέσως προηγούμενη σχολική χρονιά (2022 – 2023) κατά την οποία οι αντίστοιχες περιπτώσεις παιδιών ήταν 9.316.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο τα θέματα αυτά, όσο και αρκετά άλλα ζητήματα που διαχειρίζονται από άλλες Υπηρεσίες του υπουργείου Παιδείας, εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την Πρόληψη και Διαχείριση της Βίας στο Σχολείο 2024-2028, την οποία υλοποιεί το Υπουργείο. Όπως το ίδιο επισημαίνει, πάγια του θέση είναι η προώθηση του ασφαλούς σχολείου, δηλαδή, η προστασία από όλες τις μορφές βίας, επιδιώκοντας να διασφαλίσει ότι τα σχολεία αποτελούν ένα ασφαλές περιβάλλον το οποίο προάγει τη συμμετοχή, τη συμπερίληψη, την καλλιέργεια αξιών και την ανάπτυξη των δυνατοτήτων όλων των μελών της σχολικής κοινότητας και ιδιαίτερα των μαθητών.

Επίσης, γίνεται αναφορά και στο πλαίσιο εφαρμογής των προνοιών του περί της Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Ενδοσχολικής Βίας Νόμου του 2020, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ τον Αύγουστο του 2024. Για αυτό το ζήτημα, το υπουργείο Παιδείας ενημερώνει πως έχει προχωρήσει στη σύσταση Επιτροπών, οι οποίες διαμορφώνουν και παρακολουθούν την εφαρμογή της πολιτικής του για θέματα βίας και παραβατικότητας.

Συγκεκριμένα, έχει συσταθεί η Συντονιστική Επιτροπή Ασφαλούς Σχολείου (ΣΕΑΣ), υπό την προεδρία του γενικού διευθυντή του Υπουργείου και η Ομάδα Ασφαλούς Σχολείου (ΟΑΣ), υπό την προεδρία της διευθύντριας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου για το 2024-2025, η οποία εποπτεύει και συντονίζει το έργο της πρόληψης και αντιμετώπισης της βίας και παραβατικότητας στα σχολεία.