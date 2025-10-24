Οι μαθητές και οι μαθήτριες μπορούν μεν να φοράνε βερμούδα όταν ο ήλιος καίει πέτρες τους καλοκαιρινούς μήνες αλλά δεν θα αποφασίζουν από μόνοι τους τι είδος βερμούδα θα φορά ο καθένας/μία.

Η απόφαση θα λαμβάνεται από τους μαθητές, τη διεύθυνση του κάθε σχολείου και τους γονείς.

Συγκεκριμένα, σε απάντηση της υπουργού Παιδείας κ. Αθηνάς Μιχαηλίδου σε ερώτηση του βουλευτή κ. Χρύσανθου Σαββίδη, αναφέρονται τα ακόλουθα: Στο πλαίσιο της αυτονομίας των σχολικών μονάδων, το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ), με σχετική εγκύκλιο προς τις σχολικές μονάδες Μέσης Εκπαίδευσης ημερομηνίας 27 Μαΐου 2025, έχει δώσει τη δυνατότητα στη Διεύθυνση της κάθε σχολικής μονάδας να επιτρέπει στους/στις μαθητές/μαθήτριες να χρησιμοποιούν κοντό παντελόνι (βερμούδα) κατά τις περιόδους με υψηλές θερμοκρασίες τους καλοκαιρινούς μήνες.

Επίσης, στην εν λόγω εγκύκλιο σημειώνεται, ότι η Διεύθυνση της κάθε σχολικής μονάδας θα συνεργάζεται τόσο με το Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο όσο και με τον Σύνδεσμο Γονέων και Κηδεμόνων και η απόφαση για την υιοθέτηση του τύπου βερμούδας θα ληφθεί σε κοινή συνεδρία όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Ο κ. Σαββίδης στην ερώτηση του ανέφερε, πως: «Η καθημερινή στολή των αρρένων μαθητών καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου αποτελείται για το γυμνάσιο από μαύρο ή γκρίζο παντελόνι και για το λύκειο από τζιν παντελόνι, σκούρο μπλε ή μαύρο χωρίς επιγραφές και σκισίματα. Κατά τους μήνες κατά τους οποίους οι θερμοκρασίες είναι υψηλές, οι άρρενες μαθητές είναι υποχρεωμένοι να φορούν μακρύ παντελόνι και δεν έχουν τη δυνατότητα να φορούν κοντό παντελόνι, με αποτέλεσμα να υπάρχουν έντονες αντιδράσεις λόγω της αφόρητης ζέστης».

Καλούσε δε την υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων εάν υπάρχει η δυνατότητα κατά τους μήνες κατά τους οποίους οι θερμοκρασίες είναι υψηλές, οι μαθητές να φορούν κοντό παντελόνι, σύμφωνα με την κρίση της διεύθυνσης του σχολείου.