Οικογένεια Βρετανών εγκατέλειψε το Ηνωμένο Βασίλειο για την Κύπρο.

Το ζευγάρι μιλώντας στο EssexLive εξιστόρησε πώς αποφάσισε να εγκαταλείψει οριστικά το Ηνωμένο Βασίλειο, προκειμένου να προσφέρει στην κόρη τους την καλύτερη δυνατή παιδική ηλικία – αφού ανησύχησαν ολοένα και περισσότερο για τα αυξανόμενα ποσοστά εγκληματικότητας, τα προβλήματα με το NHS και την κρίση ακρίβειας.

Η Ρόζι και ο Κρεγκ Ρίτσαρντσον μετακόμισαν στην Κύπρο μαζί με την τρίχρονη κόρη τους, Σάμερ, έχοντας σχεδιάσει αυτή την αλλαγή από τη στιγμή που γεννήθηκε.

Πίσω στο East Yorkshire, απ’ όπου κατάγονται, «δεν μπορούσαν πια να δουν ένα ασφαλές μέλλον» για το μικρό τους κορίτσι και ταλαιπωρούνταν από μια ανισόρροπη σχέση εργασίας-ζωής, καθώς και από άλλους παράγοντες όπως ο μουντός καιρός.

Αφού παραιτήθηκαν από τις δουλειές τους και πούλησαν το σπίτι τους πριν κάνουν το μεγάλο βήμα την άνοιξη, η οικογένεια δεν κοίταξε ξανά πίσω – απολαμβάνοντας τη νέα τους ζωή στον ήλιο, ζώντας σε μια μονοκατοικία τεσσάρων υπνοδωματίων με πισίνα, ενώ βρέθηκαν και οικονομικά κατά 9.000 λίρες περισσότερες τον χρόνο.

«Δεν βλέπω να επιστρέφουμε στο Ηνωμένο Βασίλειο στο άμεσο μέλλον», είπε στη Luxury Travel Daily η 30χρονη Ρόζι, αισθητικός και υπεύθυνη διασφάλισης ποιότητας. «Η εγκληματικότητα αυξανόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά πλέον φαινόταν πως πλησίαζε επικίνδυνα. Ένα άρθρο για ένα κορίτσι στην εφηβεία σε κρίσιμη κατάσταση μετά από μαχαιρώματα ήταν ουσιαστικά το σημείο καμπής για εμάς – μαζί με μια μεγάλη λίστα άλλων περιστατικών».

Η Ρόζι και ο Κρεγκ, 38 ετών ο οποίος πλέον εργάζεται εξ αποστάσεως στον τομέα της αθλητικής ανάλυσης είχαν σχεδιάσει τη μετακόμιση χρόνια πριν, όταν γεννήθηκε η κόρη τους.

Η Ρόζι σε δηλώσεις της ανέφερε ότι «ξέραμε ότι δεν θέλαμε να μεγαλώσει στο Ηνωμένο Βασίλειο και ξέραμε πως, αν ήταν να φύγουμε, έπρεπε να γίνει πριν ξεκινήσει το σχολείο για να αποφευχθούν αγχώδεις μεταβάσεις. Είχαμε προγραμματίσει τον γάμο μας για το 2024, οπότε γνωρίζαμε ότι μετά από αυτό έπρεπε να επικεντρωθούμε στη μετανάστευση για να το κάνουμε πραγματικότητα. Θέλαμε περισσότερα για τη Σάμερ – περισσότερο ήλιο, περισσότερο οικογενειακό χρόνο, περισσότερες ιστορίες να διηγείται, περισσότερο ελεύθερο παιχνίδι στην ακτή, περισσότερες φορές να μείνει ξύπνια για να δει το ηλιοβασίλεμα, περισσότερη άγρια φύση, περισσότερη κουλτούρα. Πιο σημαντικό από όλα, θέλαμε να της δείξουμε ότι όλα είναι δυνατά και πως, αν πιστεύεις ότι μπορεί να γίνει, τότε θα γίνει».

Η απόφαση τους βασίστηκε σε πολλούς κρίσιμους λόγους – συμπεριλαμβανομένης της εγκληματικότητας και της κρίσης ακρίβειας.

Η Ρόζι εξήγησε ότι «η αύξηση της εγκληματικότητας φαινόταν να πλησιάζει στο σπίτι μας και το γεγονός ότι δεν μπορούσαμε πια να προβλέψουμε μια ασφαλή παιδική ηλικία για την κόρη μας».

«Το κόστος ζωής σήμαινε ότι δεν υπήρχε καθόλου ισορροπία μεταξύ δουλειάς και ζωής – είχαμε μία μέρα την εβδομάδα σαν οικογένεια, ο Κρεγκ έπρεπε να δουλεύει μακριά και πληρώναμε για ένα σπίτι στο οποίο στην ουσία δεν ζούσαμε».

«Ο πληθωρισμός ήταν στα ύψη και οι μισθοί δεν αυξάνονταν»

«Παρόλο που είχαμε καλές δουλειές, το να έχουμε όλο και λιγότερα στο τέλος του μήνα άρχισε να φαίνεται χωρίς ουσία, αν όχι ανόητο». Το ζευγάρι ανέφερε επίσης το «αποτυχημένο» NHS ως έναν ακόμη παράγοντα που επηρέασε την απόφαση τους.

Η Ρόζι τόνισε ότι «είχαμε βιώσει ένα αποτυχημένο NHS για τόσο πολύ καιρό που θεωρούσαμε φυσιολογικό να περιμένεις έξι εβδομάδες για ραντεβού, οκτώ εβδομάδες για θεραπεία και δώδεκα εβδομάδες για χειρουργείο – δεν είναι φυσιολογικό αυτό. Εδώ, αν πάρεις τηλέφωνο γιατρό το πρωί, συνήθως σε βλέπουν την ίδια μέρα – το αργότερο την επόμενη. Αν χρειαστείς εξετάσεις ή τεστ, γίνονται συνήθως μέσα στην εβδομάδα, και αν χρειαστείς επέμβαση γίνεται συνήθως μέσα σε έναν μήνα».

Ο καιρός έπαιξε σημαντικό παράγοντα στην απόφαση τους να μετακομίσουν

Η Ρόζι σημείωσε πως «μετρήσαμε επτά μήνες συνεχόμενου χάλια καιρού από τότε που επιστρέψαμε από τον γάμο μας τον Σεπτέμβριο του 2024. Υπήρχαν κάποιες ηλιόλουστες μέρες εδώ κι εκεί, αλλά κατά 80% ήταν άσχημα… και αναρωτιόμασταν γιατί σκοτωνόμασταν στη δουλειά για να πληρώσουμε δύο βδομάδες ήλιο τον χρόνο, όταν μπορούσαμε απλά να ζούμε σε πιο ζεστό κλίμα».

Αρχικά εξέτασαν την Ισπανία, αλλά τελικά επέλεξαν την Κύπρο λόγω καλύτερων επιλογών Visa για απομακρυσμένους εργαζόμενους, καθώς και λόγω των ομοιοτήτων με το Ηνωμένο Βασίλειο. Η Ρόζι εξήγησε ότι «οδηγούν από την ίδια πλευρά του δρόμου, έχουν τις ίδιες πρίζες τριών ακίδων, μεγάλες κοινότητες Βρετανών – και φυσικά η αγγλική γλώσσα είναι πολύ διαδεδομένη στο νησί».

Από τότε που έκαναν τη μετακόμιση τον Μάιο, οι Ρίτσαρντσον έχουν ενθουσιαστεί με τον νέο τρόπο ζωής τους. «Ήταν ένας ανεμοστρόβιλος αλλαγών, αλλά η εμπειρία μας μέχρι τώρα είναι καταπληκτική, το λατρεύουμε. Η Σάμερ έχει προσαρμοστεί καλά στο νηπιαγωγείο και έχει κάνει φίλες. Ο κόσμος είναι φιλόξενος, το φαγητό υπέροχο και ο καιρός πανέμορφος. Έχουμε έναν εξωτερικό τρόπο ζωής. Η Σάμερ πηγαίνει στην παραλία, στην πισίνα, στο πάρκο, κάνει ποδήλατο και πατίνι όποτε θέλει, γιατί ο καιρός δεν μας περιορίζει για το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου».

Εκτός από τον καιρό, η οικογένεια – που νοικιάζει προς το παρόν καθώς εξερευνά διαφορετικές περιοχές της χώρας – ενθουσιάστηκε επίσης όταν διαπίστωσε ότι θα είναι 9.000 λίρες τον χρόνο οικονομικά καλύτερα, χάρη στο χαμηλότερο κόστος ζωής στην Κύπρο.

Η Ρόζι πρόσθεσε, «κάποια πράγματα είναι πιο ακριβά, ειδικά τα εβδομαδιαία ψώνια και το ενοίκιο, αλλά όλα τα υπόλοιπα είναι πολύ φθηνότερα σε σύγκριση με το Ηνωμένο Βασίλειο. Το μόνο μειονέκτημα είναι ότι αφήσαμε πίσω την οικογένεια στο Ηνωμένο Βασίλειο – αλλά από την άλλη, έχουν και αυτοί μια αφορμή για διακοπές όποτε θέλουν. Αν ποτέ επιστρέφαμε στο Ηνωμένο Βασίλειο κάποια στιγμή στο μέλλον, θα ήταν απλώς μετά από μια φοβερή εμπειρία σε μια πανέμορφη χώρα με υπέροχες αναμνήσεις».