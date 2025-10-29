Από περίεργη έως και απαράδεκτη, χαρακτηρίζουν αιχμάλωτοι την υπερευαισθησία του Τμήματος Δασών να επιβάλει στον Σύνδεσμο Αιχμαλώτων Πολέμου 1974, την τοποθέτηση δύο ιστών σημαιών μόνο για όση ώρα διαρκεί εκδήλωση προς τιμή των αιχμαλώτων και στη συνέχεια να τους αφαιρέσουν.

Μάλιστα, το Τμήμα Δασών σε επιστολή του ημερομηνίας 21 Οκτωβρίου προς τον Δήμο Λευκωσίας (στα όρια του οποίου θα στηθούν οι ιστοί), με την οποία σχολιάζει μήνυμα του, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αναφέρεται, πως το Τμήμα Δασών έχει εγκρίνει τη δημιουργία βάσης στο επίπεδο του εδάφους, με κατάλληλη οπή για προσωρινή τοποθέτηση ιστών για σημαίες, νοουμένου ότι:

α) Θα τηρηθούν όλα τα μέτρα ασφάλειας και υγείας εργοταξίου.

β) Οι ιστοί θα τοποθετηθούν προσωρινά και θα αφαιρεθούν μετά το πέρας της εκδήλωσης του Συνδέσμου.

γ) Ο σχεδιασμός και η θέση τοποθέτησης της βάσης να συμφωνηθεί επιτόπου με το Τμήμα Δασών.

Αιχμάλωτοι καυτηριάζοντας τους όρους του Τμήματος Δασών, τους οποίους θεωρούν άκρως υπερβολικούς, διερωτήθηκαν μήπως το Τμήμα Δασών είχε πρόθεση να στείλει την επιστολή σε εταιρεία που δραστηριοποιείται σε κάποιο μεγάλο εργοτάξιο αλλά την έστειλε, εκ λάθους, στον Σύνδεσμο Αγνοουμένων, ο οποίος θα τοποθετήσει μόνο δύο ιστούς με σημαίες.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αιχμαλώτων, κ. Βάσος Χρίστου, με τον οποίον επικοινωνήσαμε (θέτοντας ενώπιόν του και τις απόψεις συναδέλφων του) ανέφερε, πως ο προηγούμενος διευθυντής Τμήματος Δασών με επιστολή του ημερομηνίας, 4 Οκτωβρίου 2023, και υπό τον τίτλο «Παραχώρηση άδειας στον Σύνδεσμο Αιχμαλώτων Πολέμου 1974» ανέφερε, πως «εξετάζοντας σχετικό αίτημα που υπεβλήθη, αποφασίστηκε όπως δοθεί το όνομα «Άλσος Αιχμαλώτων Πολέμου 1974» στο δασύλλιο που έχει πρόσφατα δημιουργηθεί στα τεμάχια με αριθμό 6004 και 6405 στην τοποθεσία Αγία Παρασκευή του Δήμου Αγλαντζιάς, απέναντι από το ξενοδοχείο Χίλτον.

Ο τότε διευθυντής του Τμήματος Δασών είχε συγχαρεί τον Σύνδεσμο για την πρωτοβουλία του και εισηγείτο όπως οργανωθεί από κοινού μικρή εκδήλωση, η οποία θα αποτελούσε την επίσημη χρονική στιγμή ονομασίας του δασυλλίου σε «Άλσος Αιχμαλώτων Πολέμου 1974».

Στις 21 Οκτωβρίου τρέχοντος, ο Σύνδεσμος ζήτησε από τον νυν διευθυντή Τμήματος Δασών, κ. Σάββα Ιεζεκιήλ, άδεια εγκατάστασης ιστών με σημαίες στο Άλσος Αιχμαλώτων Πολέμου 1974, με την ευκαιρία της εκδήλωσης προς τιμή των αιχμαλώτων.

Στην επιστολή προστίθετο, πως σε συνεδρία στο υπουργείο Γεωργίας στις 20 Σεπτεμβρίου 2024 και με συμμετοχή του Τμήματος Δασών, έχει αποφασιστεί όπως στο Άλσος Αιχμαλώτων θα πραγματοποιούνται τέτοιες εκδηλώσεις τιμής. Καταγραφόταν επίσης η θέση, πως «μνημείο χωρίς ανάλογες σημαίες (ελληνική και κυπριακή) δεν λογίζεται συμπληρωμένο», και υποβαλλόταν παράκληση να δοθεί έγκριση του Τμήματος για εγκατάσταση ιστών και σημαιών (αριστερά και δεξιά της πινακίδας).

Στην ίδια επιστολή αναφερόταν, πως το θέμα κρίνεται επείγον επειδή η εκδήλωση έχει καθοριστεί στις 29 Οκτωβρίου, ημέρα που έχει οριστεί από την Κυπριακή Δημοκρατία ως «Ημέρα Μνήμης και Τιμής Αγνοουμένων». Κι αυτό, όπως εξηγεί ο κ. Χρίστου, επειδή οι τελευταίοι αιχμάλωτοι αφέθηκαν ελεύθεροι στις 28 Οκτωβρίου 1974 και όσοι δεν επέστρεψαν θεωρούνται αγνοούμενοι.

Με ηλεκτρονικό μήνυμά του το Τμήμα Δασών, ημερομηνίας 24 Οκτωβρίου 2025, υπό τον τίτλο «Άδεια για τοποθέτηση ιστών για σημαίες στο Άλσος Αιχμαλώτων», με την οποία σχολιάζεται το περιεχόμενο της επιστολής του Συνδέσμου, ημερομηνίας 21 Οκτωβρίου 2025, αναφέρεται, πως το Τμήμα ενέκρινε τη δημιουργία βάσης με κατάλληλη οπή για προσωρινή τοποθέτηση ιστών για σκοπούς της εκδήλωσης κοντά στην πινακίδα με την οποία θα γνωστοποιείται στο κοινό η ονομασία του άλσους ως «Άλσος Αιχμαλώτων Πολέμου 1974». Και βεβαίως ισχύει ο όρος για απομάκρυνση των ιστών και των σημαιών.