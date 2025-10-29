Έξω από το Περιφερειακό Νηπιαγωγείο Καλού Χωριού, για δύο ώρες, μικρά παιδιά, γονείς και κάτοικοι, μαζί με μέλη της Επαρχιακής Επιτροπής Λεμεσού του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, διαμαρτυρήθηκαν για την αδικαιολόγητη αδράνεια των αρμόδιων αρχών. Το νηπιαγωγείο παραμένει για τρίτη συνεχή χρονιά κλειστό, χωρίς ενημέρωση, χωρίς χρονοδιάγραμμα και, όπως λένε οι γονείς, χωρίς σεβασμό στα παιδιά τους.

Από τις 10:00 το πρωί μέχρι το μεσημέρι, ο χώρος έξω από το σχολείο γέμισε με παιδικές φωνές και γονείς που εξέφρασαν την αγανάκτησή τους για την όλη κατάσταση. Τα παιδιά κρατούσαν πλακάτ με συνθήματα όπως «Διαφάνεια και λογοδοσία τώρα», «Θέλουμε νηπιαγωγείο, όχι εργοτάξιο» και «Τι απέγιναν τα χρήματα;». Δίπλα τους, οι γονείς απαιτούσαν απαντήσεις.

«Πρόκειται για έναν απαράδεκτο εμπαιγμό», τόνισαν τα μέλη του Κινήματος Οικολόγων, ζητώντας άμεση παρέμβαση του Υπουργείου Παιδείας και της Σχολικής Εφορείας Λεμεσού, σαφείς απαντήσεις και συγκεκριμένη δέσμευση για το πότε θα ξανανοίξει το σχολείο.

Το νηπιαγωγείο εξυπηρετεί περίπου 19 παιδιά από πέντε κοινότητες της περιοχής, Καλό Χωριό, Λουβαρά, Ζωοπηγή, Άγιο Παύλο και Άγιο Κωνσταντίνο. Έκλεισε για ανακαίνιση το καλοκαίρι του 2023, με δέσμευση ολοκλήρωσης τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς. Δυόμισι χρόνια μετά, όμως, τα παιδιά εξακολουθούν να στεγάζονται προσωρινά σε μία αίθουσα του Δημοτικού Σχολείου, «κάτω από μη ιδανικές συνθήκες», όπως σημειώνουν οι γονείς.

Οι Οικολόγοι υπογραμμίζουν ότι από τον Ιούλιο του 2025 έχουν αποστείλει σειρά επιστολών προς το Υπουργείο Παιδείας, την Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού και τις αρμόδιες Σχολικές Εφορείες, χωρίς ωστόσο να λάβουν καμία επίσημη απάντηση.

Σε δηλώσεις του στο philenews, ο πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής Λεμεσού του Κινήματος Οικολόγων, Αντρέας Μαυρίκιος, ανέφερε ότι η υπόθεση έχει ήδη καταχωρηθεί και εξετάζεται από το Γραφείο της Επιτρόπου Διοικήσεως, ενώ ζητήθηκε και η παρέμβαση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.

«Οι γονείς και τα παιδιά της υπαίθρου έχουν το ίδιο δικαίωμα σε ασφαλείς και αξιοπρεπείς εκπαιδευτικές υποδομές. Δεν μπορεί να υπάρχουν παιδιά που φοιτούν σε εργοτάξια ή σε προσωρινές αίθουσες για χρόνια», σημείωσε. Τόνισε μάλιστα ότι «η Πολιτεία έχει γυρίσει την πλάτη στην ύπαιθρο και στους ανθρώπους της. Μια απλή ανακαίνιση ταλαιπωρεί εδώ και δυόμισι χρόνια δεκάδες οικογένειες. Οι γονείς αναγκάζονται καθημερινά να διανύουν μεγάλες αποστάσεις για να μεταφέρουν τα παιδιά τους στο σχολείο».

Επεσήμανε ακόμη ότι οι κάτοικοι ζητούν να μάθουν πού κατέληξε το 1,5 εκατομμύριο ευρώ που είχε δεσμευτεί για την ανακαίνιση του νηπιαγωγείου. «Τα χρήματα των φορολογουμένων δεν μπορούν να εξαφανίζονται. Έχουμε κάθε δικαίωμα να γνωρίζουμε πού πήγαν και να απαιτούμε πλήρη διαφάνεια και λογοδοσία», υπογράμμισε.