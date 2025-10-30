Επιστημονική εξήγηση δίνει ο Δρ. Φίλιππος Τύμβιος, Διευθυντής του Τμήματος Μετεωρολογίας Κύπρου, αναφορικά με τις συχνές και έντονες καταιγίδες στην περιοχή του Κόρνου, θέμα το οποίο αρκετοί πολίτες συχνά πυκνά συζητούν.

Ο Διευθυντής του Τμήματος Μετεωρολογίας Κύπρου αναφέρει στο Philenews ότι η περιοχή του Κόρνου είναι χαρακτηριστική περίπτωση καιρικής αστάθειας, όπου η συσσώρευση υγρού αέρα από τη θαλάσσια αύρα, η σύγκλιση του μέσω της τοπογραφίας και η θέρμανση από το έδαφος ανυψώνουν τους υδρατμούς, δημιουργώντας έντονα φαινόμενα καταιγίδας το καλοκαίρι.

Σύμφωνα με τον κ. Τύμβιο, αυτό αποτυπώνεται και στον χάρτη της βροχόπτωσης – τον οποίο δημοσιεύει το philenews – για το τελευταίο υδρολογικό έτος και επιπλέον φαίνεται και όταν κάποιος παρατηρεί τη βλάστηση της περιοχής η οποία είναι σχεδόν ολόχρονα καταπράσινη.

Πώς συμβαίνει η βροχόπτωση στην Κύπρο

Ο Διευθυντής του Τμήματος Μετεωρολογίας Κύπρου εξηγεί στο Philenews ότι στα δικά μας γεωγραφικά πλάτη, η βροχόπτωση συμβαίνει κυρίως με δύο τρόπους:

Eίτε μέσω δυναμικών συστημάτων που επηρεάζουν μεγάλες περιοχές,

είτε λόγω αστάθειας, όπου οι τοπικές μετεωρολογικές συνθήκες διαδραματίζουν κυρίαρχο ρόλο.

«Τα δυναμικά συστήματα κυριαρχούν τη χειμερινή περίοδο, φέρνοντας τις περισσότερες βροχές, ενώ η αστάθεια εμφανίζεται κυρίως το καλοκαίρι, προκαλώντας έντονα αλλά τοπικά φαινόμενα. Σημειώνεται ότι συχνά οι δύο καταστάσεις μπορεί να συμβαίνουν ταυτόχρονα», αναφέρει ο κ. Τύμβιος.

Πώς προκαλούνται οι βροχές

Βροχές από δυναμικά συστήματα προκαλούνται από ανώτερες ατμοσφαιρικές κινήσεις, οι οποίες προκαλούν ανύψωση υδρατμών από το έδαφος. Αυτοί οι υδρατμοί ψύχονται, υγροποιούνται και τελικά πέφτουν ως βροχή. Όταν η αέρια μάζα υποχρεώνεται να ανυψωθεί, όπως σε μία πλαγιά βουνού, η συμπύκνωση των υδρατμών γίνεται ευκολότερη και σημειώνεται περισσότερη βροχή. Ωστόσο, οι περιοχές στην υπήνεμη πλευρά των βουνών δέχονται λιγότερη βροχή, όπως φαίνεται στην Κύπρο όπου τα νότια προσήνεμα και οι κορυφογραμμές του Τροόδους λαμβάνουν περισσότερη βροχή σε σύγκριση με τις βόρειες πλαγιές. Αυτό φαίνεται και στην εικόνα της βροχόπτωσης της Κύπρου για το υδρολογικό έτος Οκτωβρίου 2024 – Σεπτεμβρίου 2025 (τα περισσότερα συστήματα που επηρεάζουν την Κύπρο έρχονται από τα νοτιοδυτικά και τα δυτικά).

Στην περίπτωση της αστάθειας, σύμφωνα με τον Διευθυντή του Τμήματος Μετεωρολογίας Κύπρου, η απαραίτητη ανύψωση των υδρατμών προκαλείται από τη θέρμανση του εδάφους αλλά δεν είναι μόνο η θέρμανση ο κρίσιμος παράγοντας διότι συνήθως από μόνη της αυτή δεν είναι αρκετή.

Για να δημιουργηθεί καταιγίδα, σύμφωνα με τον κ. Τύμβιο, απαιτείται πρωτίστως η ύπαρξη υδρατμών, που στην Κύπρο είτε έρχονται μέσω της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας στην ανατολική μεσόγειο είτε παρέχονται από τη θαλάσσια αύρα. Επίσης, χρειάζεται ένας μηχανισμός ανύψωσης, όπως η ισχυρή θέρμανση του εδάφους ή η ανύψωση σε μια θερμή πλαγιά.

«Εάν η ατμόσφαιρα το επιτρέπει, με την ανύψωσή τους οι υδρατμοί θα οδηγηθούν μέχρι το όριο της ατμόσφαιρας και θα έχουμε την δημιουργία καταιγιδόμορφου νέφους», προσθέτει ο κ. Τύμβιος.