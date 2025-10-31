Τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων στου ΣΥΛ και του ΣΑΛ στη Λευκωσία από 60 που ήταν πριν την μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μειώθηκαν σε 17 μέλη του ΕΟΑ ο οποίος διαδέχθηκε τους δύο οργανισμούς. Την ίδια ώρα, στη Λευκωσία οι αρχές αδειοδότησης από 12 που ήταν συγχωνεύτηκαν σε μία ενώ σε παγκύπριο επίπεδο οι 46 αρχές περιορίστηκαν σε πέντε.

Αυτές οι κινήσεις μεταφράζονται σε μείωση του κόστους, με τις προσπάθειες να συνεχίζονται.

Οι πιο πάνω αναφορές έγιναν από τον πρόεδρο του ΕΟΑ Λευκωσίας ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για να καταδείξει πως καταβάλλεται προσπάθεια εξοικονομήσεων και εκσυγχρονισμού. Και βεβαίως, οι Δήμοι καταβάλλουν τις δικές τους προσπάθειες για εξοικονομήσεις.

Οι ΕΟΑ αναμένουν επίσης από την κυβέρνηση κονδύλι €2 εκατ. προκειμένου να χειριστούν το θέμα των επικίνδυνων οικοδομών που τους φορτώθηκαν. Ήδη ο ΕΟΑ Λευκωσίας δαπάνησε για στήριξη επικίνδυνων οικοδομών περίπου €400.000 χωρίς να πάρει ούτε ένα ευρώ από την κυβέρνηση και ουσιαστικά οι δαπάνες αυτές αντλούνται από τους πολίτες μέσω των ταμείων της υδατοπρομήθειας και της αποχέτευσης.

Το philenews ζήτησε από τον κ. Γιωρκάτζη τις θέσεις του ΕΟΑ για τις εξοικονομήσεις και την εξέλιξη της μεταρρύθμισης και μας απάντησε ως ακολούθως:

Η θέση μας παραμένει σταθερή: θεωρούμε ότι ορθά προχωρήσαμε με τη μεταρρύθμιση. Λόγω της σημασίας και του εύρους της, η υλοποίηση είναι απαιτητική· ωστόσο, πιστεύουμε ότι προχωρά ικανοποιητικά.

Για τα θετικά του όλου εγχειρήματος, καταγράφει:

• Μείωση του κόστους αντιμισθίας των διοικητικών συμβουλίων: Ενδεικτικά, τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των ΣΥΛ και ΣΑΛ στη Λευκωσία ανέρχονταν σε 60 άτομα, ενώ σήμερα περιορίστηκαν σε 17 μέλη του Δ.Σ. του ΕΟΑ. Παράλληλα, μειώθηκαν οι θέσεις Γενικών Διευθυντών από δύο σε μία.

• Συνένωση αδειοδοτουσών αρχών: Στη Λευκωσία, 12 αδειοδοτούσες αρχές συγχωνεύθηκαν σε μία Πολεοδομική Αρχή, ενώ σε παγκύπριο επίπεδο οι 46 αρχές περιορίστηκαν σε 5 με πολλά πλεονεκτήματα όπως:

• Ενιαία διαχείριση λειτουργίας έκδοσης αδειών

• Ενιαία ερμηνεία των νομοθετικών κανονισμών, οδηγιών και εγκυκλίων που διέπουν την αδειοδότηση

• Ενιαία κλιμάκια σε επαρχιακό επίπεδο στους τομείς της επιβολής, των διαχωρισμών οικοπέδων, της επικοινωνίας και της έκδοσης τελικών εγκρίσεων, διαχείρισης αρχείου

• Δημιουργία Κόμβων εξυπηρέτησης στην ύπαιθρο

• Ταχεία αδειοδότηση: Εφαρμόζεται η διαδικασία ταχείας αδειοδότησης για αδειοδοτημένα τεμάχια γης, μονοκατοικίες και πολυκατοικίες μέχρι 12 διαμερίσματα.

• Βελτίωση στη διαχείριση Πράσινων Σημείων.

• Ύδρευση: Στις πρόσφατα εθελοντικά ενταγμένες κοινότητες στο ενιαίο δίκτυο υδροδότησης του ΕΟΑ παρατηρείται μείωση των διαρροών νερού.

Ως προς τις εκκρεμότητες που αφορούν την αδειοδότηση σημειώνει:

• Αναμένουμε επείγουσα προώθηση της διαδικασίας επιχορήγησης για τη διαχείριση επικίνδυνων οικοδομών, καθώς και ενημέρωση σχετικά με την απορρόφηση του προϋπολογισμού των 2 εκατομμυρίων ευρώ και τη διασφάλιση του ποσού σε ετήσια βάση.

• Ζητούμε να μην επαναληφθεί η απουσία διαβούλευσης, όπως συνέβη στις περιπτώσεις διαχείρισης κοινόκτητων οικοδομών, σχεδίου φωτοβολταϊκών, πολεοδομικής αμνηστίας, αδειών λειτουργίας πρατηρίων πετρελαιοειδών και του σχεδίου «Ενοίκιο έναντι Δόσης».

• Εισηγούμαστε τη δημιουργία Ενιαίας Αρχής Αδειοδότησης Διατηρητέων στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως

• Ζητούμε μικρή παράταση των συμβάσεων περιορισμένου αριθμού Λειτουργών Αδειοδότησης ως αντιστάθμισμα στις καθυστερήσεις έγκρισης δομών και στις δυσλειτουργίες του «Ιππόδαμου».

• Απαιτείται τροποποίηση του διατάγματος εκχώρησης εξουσιών του Υπουργού Εσωτερικών, ώστε να υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας επιπρόσθετης Πολεοδομικής Αρχής.

• Αναμένεται η επικαιροποίηση των δικαιωμάτων οικοδομικών αιτήσεων.

• Χρειάζεται επίσπευση και κατεπείγουσα έγκριση των Κανονισμών λειτουργίας των ΕΟΑ.

Σχετικά με τις χρηματοδοτήσεις επισημαίνει:

Αναμένεται από το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος να προχωρήσει σε κρατική χρηματοδότηση έργων, ώστε οι ΕΟΑ να μην αναγκαστούν να επιβάλουν νέες φορολογίες, όπως:

• Επιδιόρθωση περιφερειακών και βιολογικών σταθμών και δικτύων.

• Επιχορήγηση αντιπλημμυρικών έργων

• Χρηματοδότηση αγωγών ομβρίων υπερτοπικής σημασίας (π.χ. ποταμός Κοτσίρκας).

• Αγωγός υδροδότησης Αμμοχώστου.