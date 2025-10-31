Τα πρόσφατα σχόλια του ανεξάρτητου βουλευτή Ανδρέα Θεμιστοκλέους, τα οποία έγιναν κατά τη διάρκεια πρωινής τηλεοπτικής εκπομπής και προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις, συνιστούν σαφή έκφραση σεξισμού και έλλειψης σεβασμού, ανέφερε σε γραπτή της δήλωση η Επίτροπος Ισότητας των Φύλων.

Όπως ανέφερε, ο πολιτικός λόγος δεν μπορεί να εκτρέπεται σε σχόλια που αναπαράγουν συνειδητές ή ασυνείδητες αντιλήψεις και προκαταλήψεις στη βάση του φύλου.

Η Επίτροπος υπογράμμισε ότι κάθε άνθρωπος πρέπει να κρίνεται για το έργο του και όχι με βάση το φύλο ή το επάγγελμά του.

Πρόσθεσε ακόμη πως η αναφορά σε συγκεκριμένο επάγγελμα με ειρωνικό ή υποτιμητικό τρόπο είναι προσβλητική απέναντι σε χιλιάδες γυναίκες που εργάζονται με επαγγελματισμό και αξιοπρέπεια στον συγκεκριμένο κλάδο.

Ο σεβασμός, η ισότητα και η αξιοπρέπεια πρέπει να αποτελούν αυτονόητες αξίες σε κάθε δημόσιο λόγο.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, ο ανεξάρτητος βουλευτής Ανδρέας Θεμιστοκλέους, μιλώντας στην εκπομπή «Alpha Καλημέρα», επιτέθηκε φραστικά στην Πρόεδρο της Βουλής Αννίτα Δημητρίου, λέγοντας μεταξύ άλλων: «Το πρόβλημα προέκυψε όταν η κυρία Πρόεδρος, με απειλητικό ύφος απαράδεκτο για Κοινοβούλιο, είπε ότι θα διακόψει τη συζήτηση. Της είπα ότι δεν δικαιούται κάτι τέτοιο, μου είπε ότι λέω εξυπνάδες και όταν προσπάθησα να της αποδείξω τον ισχυρισμό μου, έδωσε οδηγίες να μου κλείσουν το μικρόφωνο. Μα η Ολομέλεια είναι ο ιερός ναός της δημοκρατίας. Από πού και ως πού βρήκε αυτό το θρασύτατο και απαράδεκτο δικαίωμα να μου κλείσει το μικρόφωνο; Δεν είναι πρόεδρος των κομμωτριών, είναι Πρόεδρος της Βουλής καλέ», ανέφερε.