Ειδική εκδήλωση για νέους επαγγελματίες που ενδιαφέρονται ή δραστηριοποιούνται στη διαστημική βιομηχανία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στη Λευκωσία, με τίτλο «Ημέρα Διαστημικής Καινοτομίας – Διαστημική Γενιά (Κύπρος)».

Η εκδήλωση διοργανώνεται από το Συμβουλευτικό Συμβούλιο Διαστημικής Γενιάς (Space Generation Advisory Council – SGAC), με την υποστήριξη του Παγκόσμιου Οργανισμού Έρευνας Διαστήματος (COSPAR) και του Κυπριακού Οργανισμού Εξερεύνησης Διαστήματος (CSEO).

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η εκδήλωση απευθύνεται σε άτομα ηλικίας 18-35 ετών, φοιτητές και νέους επαγγελματίες που ενδιαφέρονται ή εργάζονται στον τομέα του διαστήματος.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, το SGAC είναι ένας παγκόσμιος μη κερδοσκοπικός οργανισμός που συνδέει νέους επιστήμονες και επαγγελματίες με τα Ηνωμένα Έθνη, τους διαστημικούς οργανισμούς, τη βιομηχανία και τον ακαδημαϊκό χώρο, ενδυναμώνοντας την επόμενη γενιά ηγετών του διαστήματος.

Το μονοήμερο πρόγραμμα θα φέρει κοντά φοιτητές, νέους επαγγελματίες, ερευνητές και ηγέτες του διαστήματος από όλο τον κόσμο, για μια ημέρα ομιλιών και δικτύωσης γύρω από τη στρατηγική, την καινοτομία και το μέλλον της διαστημικής τεχνολογίας.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να συνδεθούν με κορυφαίους ειδικούς του κλάδου, να εξερευνήσουν τον αυξανόμενο ρόλο της Κύπρου στη διεθνή διαστημική κοινότητα και να συνεργαστούν με την επόμενη γενιά που διαμορφώνει το μέλλον της ανθρωπότητας πέρα από τη Γη.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή συνεδρία ερωτήσεων και απαντήσεων με τον αστροναύτη Andreas Mogensen, κεντρική ομιλία από την Πρόεδρο της COSPAR Pascale Ehrenfreund, καθώς και συζήτηση με τον Δρ. Uwe Schrogl, Ειδικό Σύμβουλο Πολιτικών Υποθέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA).

Διαδικτυακά θα συμμετάσχει και ο αστροναύτης της Blue Origin, Δρ. Chris Boshuizen, καθώς και εκπρόσωπος από το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής της Κύπρου, μέσω του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, εμπλουτίζοντας περαιτέρω τον διάλογο με διεθνείς και εθνικές προοπτικές. Ομιλία θα απευθύνει και ο Πρόεδρος του CSEO, Γιώργος Δανός.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί από τις 9:00 π.μ. έως τις 5:00 μ.μ. στο Κέντρο Διαστημικής Έρευνας και Καινοτομίας Κύπρου (CSEO).

Λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο του 6ου Παγκόσμιου Διαστημικού Συμποσίου του COSPAR, το οποίο διοργανώνεται από τον CSEO σε συνεργασία με τον διεθνή φορέα COSPAR.

Περισσότερες πληροφορίες: cospar2025.org

ΚΥΠΕ