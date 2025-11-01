Αύξηση καταγράφεται στον αριθμό των Τουρκοκυπρίων που διέρχονται από τα κατεχόμενα προς τις ελεύθερες περιοχές, ενώ, αντίθετα, μειώνεται η ροή Ελληνοκυπρίων προς τα κατεχόμενα, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύει σήμερα η εφημερίδα Χαλκίν Σεσί.

Όπως αναφέρεται, την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2025, ο συνολικός αριθμός των «εισόδων» στα κατεχόμενα μειώθηκε κατά 1,18% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, φτάνοντας τα 5.144.332 άτομα, έναντι 5.205.706 το 2024.

Με βάση τα στοιχεία του λεγόμενου «υπουργείου τουρισμού» και της «αστυνομίας», 2.156.025 διελεύσεις αφορούσαν Τουρκοκύπριους, 1.677.680 Ελληνοκύπριους, ενώ 1.310.627 προέρχονταν από υπηκόους τρίτων χωρών.

Η μείωση των διελεύσεων Ελληνοκυπρίων προς τα κατεχόμενα φαίνεται να επιταχύνεται, την ώρα που η κίνηση Τουρκοκυπρίων προς την ελληνοκυπριακή πλευρά αυξάνεται με παρόμοιο ρυθμό. Συγκεκριμένα, οι διελεύσεις Τουρκοκυπρίων προς τον «νότο» αυξήθηκαν κατά 14,12% στο οκτάμηνο του 2025, ξεπερνώντας τις 2.158.000, ενώ οι διελεύσεις Ελληνοκυπρίων μειώθηκαν κατά 14,75%, δηλαδή κατά 291.350 σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Την ίδια ώρα, η εφημερίδα Ντιαλόγκ αναδεικνύει τις δυσκολίες στα σημεία διέλευσης, τις οποίες χαρακτηρίζει ως «βασανιστήρια» για ασθενείς και πολίτες. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ακόμη και σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, τα ασθενοφόρα καθυστερούν να περάσουν, αναγκάζοντας ασθενείς να αποβιβαστούν για έλεγχο.

Πολίτες που έγιναν μάρτυρες τέτοιων περιστατικών δήλωσαν ότι το πρώτο καθήκον των δύο ηγετών είναι να μειώσουν τη συμφόρηση στα οδοφράγματα και να προχωρήσουν στο άνοιγμα νέων σημείων διέλευσης χωρίς καθυστέρηση. Παράλληλα, εξέφρασαν παράπονα για τον αργό ρυθμό των ελέγχων στα ελληνοκυπριακά σημεία και κάλεσαν τον Τουφάν Έρχιουρμαν να θέσει το ζήτημα στον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη.

ΚΥΠΕ