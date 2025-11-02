Μαζεύονται σύννεφα από σήμερα και για τις επόμενες ημέρες και δεν αποκλείεται να δώσουν λίγες μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα. Παρά την έλευση του Νοέμβρη, οι θερμοκρασίες επιμένουν σε υψηλά επίπεδα. Την περιοχή μας, σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, επηρεάζει ασθενής ψηλή πίεση, ενώ ασθενής χαμηλή πίεση αναμένεται από την Τετάρτη.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ενώ κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες ψηλές νεφώσεις.

Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 27 στα παράλια και γύρω στους 22 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Τη Δευτέρα, ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα συννεφιασμένος από μέσες και ψηλές νεφώσεις, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν μεμονωμένες ελαφρές βροχές.

Την Τρίτη, ο καιρός αρχικά θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο προοδευτικά θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, που κατά το μεσημέρι και μετά στα ορεινά, δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές.

Την Τετάρτη, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, ενώ μετά το μεσημέρι, αναμένονται μεμονωμένες βροχές και πιθανό και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως σε περιοχές στα ορεινά.

Η θερμοκρασία μέχρι την Τετάρτη δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, για να συνεχίσει να κυμαίνεται αισθητά πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.