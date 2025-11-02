Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένας οδηγός μετά από τροχαίο ατύχημα στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Πάφου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 2:00 το μεσημέρι, όταν υπό συνθήκες που διερευνώνται, το όχημα που ήταν στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Πάφου, στο ύψος του Ύψωνα, ανατράπηκε και ακινητοποιήθηκε στη δεξιά λωρίδα.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο και μετέφερε τον τραυματισμένο οδηγό στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού για εξετάσεις.

Λόγω τροχαίας σύγκρουσης, έχει κλείσει η δεξιά λωρίδα του αυτοκινητοδρόμου, συνεπεία της οποία παρατηρείται αυξημένη τροχαία κίνηση. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από την τροχαία σύγκρουση έχει τραυματιστεί ένας οδηγός.

Ως εκ τούτου, παρακαλούνται οι οδηγοί όπως συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των μελών της τροχαίας που βρίσκονται στο σημείο καθώς επίσης και να χρησιμοποιούν τον παλαιό δρόμο Λεμεσού – Πάφου.