Κατηγορήθηκε γραπτώς και αφέθηκε ελεύθερος στη μία το μεσημέρι της Κυριακής ο 30χρονος Τουρκοκύπριος, που τελούσε υπό κράτηση ως ύποπτος για υπόθεση απόκτησης πρόσβασης σε παιδική πορνογραφία, σύμφωνα με το Γραφείο Τύπου της Αστυνομίας.

Ο ύποπτος είχε παρουσιαστεί την περασμένη Παρασκευή ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, το οποίο είχε εκδώσει διάταγμα τριήμερης κράτησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, ο 30χρονος παρέδωσε στους ανακριτές το κινητό του τηλέφωνο και τους σχετικούς κωδικούς, ενώ συναίνεσε και στο ξεκλείδωμα της συσκευής μέσω αναγνώρισης προσώπου. Από την εξέταση του περιεχομένου του κινητού, δεν εντοπίστηκαν στοιχεία που να συνδέουν τους λογαριασμούς του με τα αδικήματα για τα οποία κατηγορείται.

Ο φάκελος της υπόθεσης διαβιβάστηκε από την Αστυνομία στη Νομική Υπηρεσία για περαιτέρω αξιολόγηση και οδηγίες.

ΚΥΠΕ