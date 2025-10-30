Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν την Πέμπτη στη σύλληψη ενός 30χρονου Τουρκοκύπριου στο οδόφραγμα Αγίου Δομετίου, σε σχέση με διερευνώμενη υπόθεση παιδικής πορνογραφίας.

O 30χρονος, ο οποίος συνελήφθη στις 11:40 στο οδόφραγμα Αγίου Δομετίου, ενώ επιχειρούσε να περάσει στις ελεύθερες περιοχές.

Όπως δήλωσε στο εκπρόσωπος του Κλάδου Επικοινωνίας της Αστυνομίας, ο Τοσούνογλου κατηγορείται για σοβαρό ποινικό αδίκημα, που αφορά παιδική πορνογραφία.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές Αρχές, πληροφορίες που διαβιβάστηκαν ενώπιον τους μέσω της Europol είχαν ως αποτέλεσμα την έκδοση εντάλματος σύλληψης, το οποίο εκτελέστηκε άμεσα. Ο συλληφθείς κρατείται, ενώ η υπόθεση τελεί υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές. Ο 30χρονος αναμένεται να οδηγηθεί αύριο Παρασκευή ενώπιον δικαστηρίου, για την έκδοση διατάγματος προσωποκράτησης του.

Πρόκειται για γιο Τ/κ «­βουλευτή», του Χασάν Τοσούνογλου, ο οποίος μέσα από ανάρτησή του επισημαίνει ότι πίσω από την σύλληψη κρύβονται πολιτικές σκοπιμότητες.

Αυτούσια η ανάρτηση:

«Μάθαμε ότι ο γιος μου, Τζενκ Τοσουνογλού, συνελήφθη σήμερα από την ελληνική αστυνομία καθώς περνούσε από την ΤΔΒΚ στη Νότια Κύπρο. Ως οικογένεια, μέχρι τώρα δεν είχαμε τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε μαζί του. Δεν είναι σαφές τι κατηγορία έχει απαγγελθεί από την αστυνομία. Από ό,τι καταλαβαίνω, εφαρμόζεται κάποιο είδος ψυχολογικής πίεσης. Η ελευθερία ενός αθώου νέου φαίνεται ότι θέλουν να θυσιάσουν για πολιτικές σκοπιμότητες που δεν έχουν καμία σχέση με τον ίδιο. Το πρώτο που μου έρχεται στο μυαλό είναι ότι ίσως υπάρχει σύνδεση με το γεγονός ότι είμαι ένας από τους εισηγητές του νόμου για τη διζωνική λύση που πέρασε από τη Βουλή… Η αδυναμία να λάβουμε σαφείς πληροφορίες αυξάνει ακόμη περισσότερο την ανησυχία μας. Ελπίζω ότι αυτό το μεγάλο λάθος θα διορθωθεί το συντομότερο δυνατό».

ΚΥΠΕ