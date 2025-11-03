Περιστατικό που αφορά στον θάνατο χελώνας, η οποία εντοπίστηκε νεκρή σε παραλία στην περιοχή της Τίμης από λουόμενη, διερευνά το Τμήμα Αλιείας.

Η διευθύντρια του Τμήματος Αλιείας, Μαρίνα Αργυρού, ανέφερε πως δεν μπορεί να γνωρίζει τα αίτια του θανάτου της μικρής χελώνας, αν είναι δηλαδή από δίκτυα ή όχι.

Τα συνήθη αίτια του θανάτου των χελώνων, ανέφερε, είναι η παγίδευσή τους σε αλιευτικά εργαλεία, το να χτυπηθούν από διερχόμενα σκάφη, ή φυσικά αίτια.

Πρόσθεσε πως η διαδικασία που ακολουθείται σε αυτές τις περιπτώσεις είναι η ενημέρωση της Τοπικής Αρχής για τη διαχείριση του νεκρού ζώου και σημείωσε πως στην προκειμένη περίπτωση το περιστατικό διερευνάται.

Τη χελώνα εντόπισε λουόμενη το απόγευμα του Σαββάτου, η οποία κατήγγειλε πως τοποθετήθηκαν στην παραλία της Τίμης δίκτυα ψαράδων, ενώ οι πορτοκαλί σημαδούρες που τοποθετούνται μέχρι ένα σημείο εντός της θάλασσας για να μην περνούν πέραν αυτών βάρκες και τα πλοιάρια, έχουν αφαιρεθεί λόγω και της φθινοπωρινής περιόδου που διανύουμε.

ΚΥΠΕ