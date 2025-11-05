Με στόχο την αυστηρότερη εποπτεία και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της παράνομης χρήσης πυροτεχνημάτων, αναμένεται να ληφθεί τελική απόφαση σήμερα στην κοινοβουλευτική επιτροπή Περιβάλλοντος για το νομοσχέδιο «Ο περί Εκρηκτικών Υλών Νόμος του 2025». Το νομοσχέδιο προβλέπει σαφή διαχωρισμό αρμοδιοτήτων μεταξύ Αστυνομίας και Υπηρεσίας Μεταλλείων, αυστηρότερες ποινές που φθάνουν έως και €50.000, καθώς και διεύρυνση της ποινικής ευθύνης για παράνομες ρίψεις πυροτεχνημάτων σε εκδηλώσεις, όπως γάμοι και βαπτίσεις.

Βασικός άξονας της νομοθετικής τροποποίησης είναι ο διαχωρισμός των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων ανάμεσα στην Υπηρεσία Μεταλλείων και την Αστυνομία, με στόχο την αποσαφήνιση των ρόλων και την ενίσχυση των ελέγχων συμμόρφωσης.

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου:

● Ο διευθυντής της Υπηρεσίας Μεταλλείων και Λατομείων διατηρεί την ευθύνη για την έκδοση αδειών και την επιθεώρηση αποθηκών εκρηκτικών υλών που χρησιμοποιούνται για ανατινάξεις.

● Ο Αρχηγός της Αστυνομίας Κύπρου αναλαμβάνει πλέον αρμοδιότητα για επιθεωρήσεις αποθηκών πυροτεχνημάτων, πυρίτιδας και πυρομαχικών, καθώς και για την πάταξη της παράνομης εισαγωγής, μεταφοράς, αποθήκευσης, πώλησης και χρήσης εκρηκτικών υλών.

Σύμφωνα με τον διευθυντή της Υπηρεσίας Μεταλλείων, Στέλιο Μιχαήλ, ο διαχωρισμός αυτός προέκυψε ύστερα από συνεννόηση με το υπουργείο Δικαιοσύνης και την Αστυνομία Κύπρου, ώστε να επιτευχθεί αποτελεσματικότερη συνεργασία και καλύτερη εποπτεία της αγοράς εκρηκτικών.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Μεταλλείων και Λατομείων η ανάγκη επέκτασης της ποινικής ευθύνης στον διοργανωτή εκδήλωσης και τον ιδιοκτήτη ή/και διαχειριστή χώρου εκδήλωσης, στο πλαίσιο της οποίας γίνεται η παράνομη ρίψη πυροτεχνημάτων, προκύπτει από τη διαπίστωση της Υπηρεσίας του ότι σε αρκετές περιπτώσεις η ρίψη πυροτεχνημάτων γίνεται με πρωτοβουλία τόσο των διοργανωτών της εκδήλωσης όσο και των ιδιοκτητών/διαχειριστών των χώρων των εκδηλώσεων.

Επισημαίνεται ότι τα μέλη της Αστυνομίας Κύπρου δύναται να προβούν σε καταγγελία παράνομων ρίψεων πυροτεχνημάτων είτε κατόπιν ιδίας διαπίστωσης της διάπραξής της ή μετά από τη λήψη ανεξάρτητης μαρτυρίας. Σε περίπτωση που η ρίψη γίνεται εκτός του χώρου όπου διεξάγεται η σχετική εκδήλωση, υπάρχει εύλογη υποψία ότι στη ρίψη εμπλέκεται ο ιδιοκτήτης ή διαχειριστής ή διοργανωτής της εκδήλωσης.

Το Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, σε υπόμνημα προς την κοινοβουλευτική επιτροπή Περιβάλλοντος, κατά τη συζήτηση του θέματος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την προτεινόμενη τροποποίηση της νομοθεσίας προκειμένου, «να απαγορευτεί η πώληση πυροτεχνημάτων, ανεξαρτήτως είδους, τύπου, κλάσης ή πωλούμενης ποσότητας, χωρίς την προηγούμενη εξασφάλιση άδειας πώλησης πυροτεχνημάτων από την αρμόδια Αρχή». Στο πλαίσιο των δικαιωμάτων του παιδιού, το Γραφείο, θεωρεί ότι η αυστηροποίηση του πλαισίου αναφορικά με την πώληση πυροτεχνημάτων εξυπηρετεί καλύτερα το συμφέρον του παιδιού.

Αυστηρότερες ποινές και διεύρυνση της ποινικής ευθύνης

Με την προτεινόμενη τροποποίηση, οι ποινές για παράνομη χρήση εκρηκτικών υλών δεκαπλασιάζονται, αυξάνοντας το ανώτατο πρόστιμο από €5.000 σε €50.000.

Παράλληλα, επεκτείνεται η ποινική ευθύνη για την παράνομη χρήση πυροτεχνημάτων. Δεν θα διώκεται πλέον μόνο το άτομο που κάνει τη ρίψη, αλλά και:

● ο διοργανωτής της εκδήλωσης (π.χ. το ζευγάρι σε γάμο ή οι γονείς σε βάπτιση), και

● ο ιδιοκτήτης ή/και διαχειριστής του χώρου όπου πραγματοποιείται η εκδήλωση (π.χ. αίθουσα δεξιώσεων).

Η πρόνοια αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο αντιμετώπισης του αυξανόμενου φαινομένου της παράνομης ρίψης πυροτεχνημάτων σε κοινωνικές εκδηλώσεις, που προκαλεί κινδύνους για τη δημόσια ασφάλεια, τα ζώα και τα μικρά παιδιά.