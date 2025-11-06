Το Τμήμα Δημοσίων Έργων σε ανακοίνωση του ενημερώνει το κοινό για εργασίες σε αυτοκινητόδρομους Λακατάμειας-Πέρα Χωρίου, Λευκωσίας-Ακακίου, Αγίας Νάπας-Λάρνακας και Λάρνακας-Αγίας Νάπας.

Σήμερα, Πέμπτη, από τις 21:00 μέχρι τις 05:30 το πρωί της επόμενης ημέρας, θα διεξάγονται οι εργασίες αφαίρεσης και επανεπίστρωσης οδοστρώματος στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Λευκωσίας, με κατεύθυνση προς Λευκωσία.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών και οι τρεις λωρίδες του αυτοκινητοδρόμου, με κατεύθυνση από Λεμεσό προς Λευκωσία, αμέσως μετά την έξοδο προς Λατσιά-Γέρι (Κόμβος Μεγάλου Αλεξάνδρου) μέχρι και τον Κυκλικό Κόμβο του ΓΣΠ, θα είναι κλειστές για την κυκλοφορία. Η τροχαία κίνηση από Λεμεσό προς Λευκωσία θα διοχετεύεται μέσω του Κόμβου Μεγάλου Αλεξάνδρου στον παλαιό δρόμο Λευκωσίας-Λεμεσού και ακολούθως οι οδηγοί θα μπορούν να εισέρχονται στον αυτοκινητόδρομο μέσω του Κυκλικού Κόμβου ΓΣΠ.

Επίσης σήμερα, μεταξύ των ωρών 08:30-10:30, στον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας-Παραλιμνίου, εκτελούνται εργασίες ανάπτυξης δικτύου από ιδιωτική εταιρεία τηλεπικοινωνιών.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, θα κλείσει τμήμα της ταχείας λωρίδας κυκλοφορίας του αυτοκινητοδρόμου από Αεροδρόμιο Λάρνακας προς κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς, παρά τη δεύτερη έξοδο προς Αραδίππου (περιοχή Ζαπάτα), για μήκος 300μ. περίπου, και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στη διπλανή λωρίδα κυκλοφορίας.

Αύριο Παρασκευή, 7/11/2025, και μέχρι τη Δευτέρα, 10/11/2025, θα εκτελούνται εργασίες καθαρίσματος του οδοστρώματος της κεντρικής λωρίδας των αυτοκινητοδρόμων Λακατάμειας-Πέρα Χωρίου (νέος περιμετρικός-Α22) και Λευκωσίας-Ακακίου (Α9) με σάρωθρο μηχάνημα ενώ το Σάββατο, 8/11/2025, από τις 22:00 το βράδυ μέχρι και τις 06:00 της επόμενης ημέρας,θα εκτελούνται εργασίες στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Ακακίου (Α9) από τη συμβολή της Λεωφόρου Λευκοθέου και Μακεδονιτίσσης με κατεύθυνση το Ακάκι.

Την Κυριακή, 9/11/2025, από τις 22:00 το βράδυ μέχρι και τις 06:00 της επόμενης ημέρας, θα εκτελούνται εργασίες στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Ακακίου (Α9), από τον κυκλικό κόμβο Ακακίου με κατεύθυνση την Λευκωσία.

Ακόμα αναφέρεται ότι, από τη Δευτέρα, 10/11/2025, μέχρι και την Παρασκευή, 14/11/2025, μεταξύ των ωρών 08:30-17:00, θα εκτελούνται εργασίες εκσκαφής για τοποθέτηση ηλεκτρονικής πινακίδας μεταβλητών μηνυμάτων σε τμήμα του αυτοκινητόδρομου Αγίας Νάπας-Λάρνακας (Α3), 3 χλμ. πριν τον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, το έρεισμα θα παραμείνει κλειστό για απόσταση 600 μ. περίπου.

Επίσης την περίοδο 10 Νοεμβρίου-11 Δεκεμβρίου 2025, εκτός Παρασκευής, Σαββάτου και Κυριακής, μεταξύ των ωρών 09:30-13:30, θα εκτελούνται περιοδικά εργασίες αφαίρεσης, μεταφοράς και επανατοποθέτησης πινακίδων στον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας-Λευκωσίας (Α2), με κατεύθυνση τη Λευκωσία, από τον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς μέχρι και τη συμβολή με τον Αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Λευκωσίας.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, θα κλείνει τοπικά η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας στον αυτοκινητόδρομο, για περίπου 1.000 μέτρα, και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας.

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων αναφέρει στην ανακοίνωσή του, ότι από τη Δευτέρα, 10/11/2025, μέχρι και την Παρασκευή, 14/11/2025, μεταξύ των ωρών 08:30-17:00, θα εκτελούνται εργασίες εκσκαφής για τοποθέτηση ηλεκτρονικής πινακίδας μεταβλητών μηνυμάτων σε τμήμα του αυτοκινητόδρομου Λάρνακας-Αγίας Νάπας (Α3), 3 χλμ. πριν την έξοδο Αγίας Νάπας.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, το έρεισμα θα παραμείνει κλειστό για απόσταση 600 μ. περίπου.

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων απολογείται για την αναπόφευκτη ταλαιπωρία που θα προκληθεί και καλεί το κοινό όπως επιδείξει την απαραίτητη κατανόηση και συμμόρφωση με την προσωρινή οδική σήμανση και τις υποδείξεις της Αστυνομίας, αναφέρεται τέλος.

