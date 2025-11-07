Σε κύκλωμα λαθρεμπόρων που εξάγει τεράστιες ποσότητες τσιγάρων από τα κατεχόμενα προς το Ισραήλ, μέσω των ελεύθερων περιοχών, παραπέμπουν οι δύο υποθέσεις που διερευνά το Τμήμα Τελωνείων το τελευταίο 24ωρο. Για τις υποθέσεις αυτές συνελήφθησαν σε λίγες ώρες 26χρονος Ισραηλινός στην Πύλα και 51χρονος Τουρκοκύπριος στην Αθηένου. Σε δύο βαν ενοικιάσεως που οδηγούσαν εντοπίστηκαν συνολικά 10.440 κούτες τσιγάρων με τις δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις ν’ ανέρχονται σε €620.000. Πρόκειται για δύο από τις μεγαλύτερες υποθέσεις που απασχόλησαν φέτος το Τμήμα Τελωνείων και διερευνάται κατά πόσον συνδέονται με την τεράστια κατάσχεση λαθραίων τσιγάρων στο ψαρολίμανο της Λάρνακας τον περασμένο Φεβρουάριο.

Πρώτα συνελήφθη χθες από μέλη του ΟΠΕ Λάρνακας στην Πύλα και το Τμήμα Τελωνείων, ο 26χρονος Ισραηλινός. Στην κατοχή του εντοπίστηκαν 3.950 κούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μία, τα οποία δεν έφεραν τη σήμανση για το βλαβερό του καπνίσματος στην ελληνική και τουρκική γλώσσα, αλλά ούτε και το χαρακτηριστικό ασφαλείας και τον μοναδικό κωδικό ιχνηλασιμότητας. Σημειώνεται ότι οι δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις για την πιο πάνω ποσότητα ξεπερνούν τις €240,000 ευρώ.

Λίγες ώρες αργότερα μέλη του Κέντρου Ελέγχου και Επιτήρησης Πράσινης Γραμμής (ΥΑΜ Αρχηγείου) ενημέρωσαν λειτουργούς του Τμήματος Τελωνείων ότι σε έρευνα που διενήργησαν στην περιοχή Αθηένου-Λυμπιών, σε εμπορικό όχημα ενοικιάσεως που οδηγούσε 51χρονος Τουρκοκύπριος, εντόπισαν μεγάλη ποσότητα καπνικών προϊόντων. Συγκεκριμένα εντοπίστηκαν 128 χαρτοκιβώτια των 50 κούτων (συνολικά 6.400 κούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μία), τα οποία δεν έφεραν σημάνσεις. Σημειώνεται ότι οι δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις των καπνικών προϊόντων ξεπερνούν τις €380,000 ευρώ.

Μιλώντας στο philenews ο εκπρόσωπος Τύπου του Τμήματος Τελωνείων, Γιώργος Κωνσταντίνου, σημείωσε πως οι δύο υποθέσεις έχουν κοινά χαρακτηριστικά και διερευνάται κατά πόσον ο παραλήπτης των τσιγάρων είναι ο ίδιος. «Η υποψία μας είναι πως πρόκειται για κύκλωμα και η εμπλοκή του Ισραηλινού στην πρώτη περίπτωση ενδεχομένως ν’ αφορά τη ροή λαθραίων τσιγάρων προς το Ισραήλ». Κληθείς ν’ αναφέρει εάν έχει σχέση η υπόθεση με αυτήν της σύλληψης τριών Ισραηλινών τον περασμένο Φεβρουάριο που φέρονται να έκαναν λαθρεμπόριο μέσω βάρκας από το ψαρολίμανο Λάρνακας, απάντησε πως είναι κάτι που διερευνάται. «Διερευνάται λόγω της σύλληψης του Ισραηλινού, αλλά και των κοινών στοιχείων. Εντοπίσαμε νάιλον πάνω από τα χαρτοκιβώτια, γεγονός που κινεί υποψίες πως ήθελαν να τα κάνουν αδιάβροχα και να τα διακινήσουν με βάρκες. Επίσης, υπάρχει παρόμοιος τρόπος διανομής με φορτηγά ενοικιάσεως. Υπάρχουν κοινά χαρακτηριστικά, τα οποία προς το παρόν μας οδηγούν σε υποψίες πως ενδεχομένως να συνδέονται».

Το κύκλωμα των Ισραηλινών δεν είναι το μόνο που διακινεί λαθραία τσιγάρα προς τρίτη χώρα. Δεύτερο κύκλωμα που δρα κυρίως μέσω του αεροδρομίου Λάρνακας, αλλά και της Πάφου, διακινεί λαθραία καπνικά προϊόντα από τα κατεχόμενα προς το Ηνωμένο Βασίλειο. Στα δύο αεροδρόμια εντοπίστηκαν μέσα σε βαλίτσες επιβατών το πρώτο εξάμηνο του έτους 518.000 τεμάχια τσιγάρων, 43.000 θερμαινόμενα τσιγάρα και 249 κιλά καπνού.

Το Τμήμα Τελωνείων «πάει για χρονιά ρεκόρ στις κατασχέσεις καπνικών προϊόντων», σύμφωνα με τον κ. Κωνσταντίνου, ο οποίος σημείωσε πως, επιπρόσθετα των ποσοτήτων που κατασχέθηκαν στα δύο αεροδρόμια, από τις επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν το πρώτο εξάμηνο εντοπίστηκαν 4.4 εκατομμύρια τσιγάρα και πάνω από 1 εκατομμύριο θερμαινόμενα τσιγάρα. Σ’ ό,τι αφορά στον καπνό από εμπορικές επιχειρήσεις κατασχέθηκαν μέχρι τον περασμένο Ιούνιο 500 κιλά καπνού για στριφτά τσιγάρα και 495 κιλά για ναργιλέ.