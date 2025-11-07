Νεκρός εντοπίστηκε αργά το απόγευμα της Πέμπτης 39χρονος Ελληνοκύπριος ο οποίος συνελήφθη και τελούσε υπό κράτηση σε αστυνομικά κρατητήρια της Επαρχίας Λάρνακας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 39χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός από τα μέλη του σταθμού γύρω στις έξι το απόγευμα της Πέμπτης, στα αστυνομικά κρατητήρια Αραδίππου.

Η ενημέρωση από την Αστυνομία είναι ότι βρίσκονται υπό διερεύνηση οι συνθήκες θανάτου του κρατούμενου. Ωστόσο, εικάζεται ότι πρόκειται για αυτοχειρία.

Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό αυτοκτονίας μέσα σε τρεις εβδομάδες, σε αστυνομικά κρατητήρια. Το προηγούμενο ήταν σε αστυνομικά κρατητήρια της Πάφου, στις 17 Οκτωβρίου, όπου νεκρός στο κελί του από μέλη της Αστυνομίας, εντοπίστηκε 43χρονος.