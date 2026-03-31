Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση με τίτλο «Από τα χνάρια του χθες στο όραμα του αύριο», η οποία ανέδειξε την ιστορική πορεία, την προσφορά και το μέλλον της Αμερικανικής Ακαδημίας Λάρνακας, συγκεντρώνοντας πλήθος εκλεκτών προσκεκλημένων, αποφοίτων και φίλων του σχολείου.

Την εκδήλωση άνοιξε με χαιρετισμό της η Διευθύντρια του σχολείου, κα Μαργαρίτα Κωνσταντινίδου, η οποία τόνισε τη σημασία της συνέχειας, της εξέλιξης και της διατήρησης των αξιών που χαρακτηρίζουν το σχολείο.

Κεντρική ομιλήτρια ήταν η Δρ Αναστασία Γιάγκου, ιστορικός και ερευνήτρια στο Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών, η οποία παρουσίασε την εκπαίδευση κατά την περίοδο της Αγγλοκρατίας από το 1878 και εξής. Αναφέρθηκε στη διαφοροποίηση μεταξύ πρωτοβάθμιας και μέσης εκπαίδευσης, καθώς και στις αλλαγές που επιβλήθηκαν στα αναλυτικά προγράμματα της μέσης εκπαίδευσης το 1935, με έμφαση στην ενίσχυση της αγγλικής γλώσσας. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον ρόλο της Εκκλησίας της Κύπρου και στα γυμνάσια ως «φυτώρια αγωνιστών».

Ακολούθησε ομιλία από τον κ. Αλέξη Μιχαηλίδη, ο οποίος αναφέρθηκε στην ίδρυση της σχολής, μέσα από τις πρωτοβουλίες του Rev. Walter McCarroll, ο οποίος ήδη από το 1908 κατέθεσε πρόταση για τη δημιουργία δευτεροβάθμιας σχολής με οικοτροφείο. Οι στόχοι της σχολής περιλάμβαναν τη διδασκαλία του Ευαγγελίου, της αγγλικής γλώσσας, καθώς και την προετοιμασία των μαθητών για σταδιοδρομία στο εμπόριο και τις επιχειρήσεις, ακόμη και για εισδοχή στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στη συνέχεια, το 1919, ο William Wilbur Weir οργάνωσε το πρόγραμμα σπουδών σε τέτοιο επίπεδο ώστε οι δύο τελευταίες τάξεις να αντιστοιχούν σε πανεπιστημιακή εκπαίδευση, γεγονός που συνέβαλε στην κορύφωση της φήμης του σχολείου.

Η ανάπτυξη συνεχίστηκε με την ίδρυση δευτεροβάθμιας σχολής θηλέων στη Λευκωσία, ενώ η σχολική ζωή εμπλουτίστηκε με εφημερίδες, αγώνες και εκδρομές εντός και εκτός Κύπρου. To υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο, αλλά και η αυστηρή πειθαρχία προετοίμαζαν πολλούς αποφοίτους σε επιτυχημένες σταδιοδρομίες σε επιχειρήσεις και κρατικές υπηρεσίες.

Ιστορικές αναφορές έγιναν επίσης στην περίοδο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, στον αγώνα της ΕΟΚΑ, καθώς και στις κοινωνικοπολιτικές συνθήκες της δεκαετίας του 1960 και του 1970, με τις διακοινοτικές συγκρούσεις, τα γεγονότα του 1963-67 και τις δραματικές εξελίξεις του 1974.

Συγκινητικές ήταν οι προσωπικές μαρτυρίες αποφοίτων, όπως του δημοσιογράφου και στιχουργού Ανδρέα Παράσχου, καθώς και η αφήγηση για τη συμβίωση Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων μαθητών, μέσα σε ένα δύσκολο ιστορικό πλαίσιο. Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η παρέμβαση του Τουρκοκύπριου αποφοίτου Αχμέτ Κιενί, ο οποίος μοιράστηκε εμπειρίες από τη σχολική τους ζωή και τα γεγονότα του 1974.

Η απόφοιτη κα Άννα Πιτταλή, εμπορική διευθύντρια του Ναυτιλιακού και Εμπορικού Τμήματος της Intergaz Ltd, αναφέρθηκε στον καθοριστικό ρόλο της Ακαδημίας στη διαμόρφωση του χαρακτήρα της, επισημαίνοντας την αξία της πειθαρχίας, του σεβασμού και της αίσθησης του «ανήκειν».

Ο Δρ Ιωσήφ Στρούθος, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Αποφοίτων της Αμερικανικής Ακαδημίας Λάρνακας, παρουσίασε το παρόν και το μέλλον της Ακαδημίας, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια δυναμική κοινότητα με 1.251 μαθητές και 175 εργαζομένους. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη διακυβέρνηση του σχολείου, στο Ίδρυμα Αποφοίτων (ιδρ. 1973), στην οικονομική σταθερότητα και στο στρατηγικό master plan, με γνώμονα το μότο «to grow and to serve».

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με μουσικό πρόγραμμα από τον κ. Σταύρο Σιδερά, ο οποίος φοίτησε στο σχολείο, το οποίο ενθουσίασε το κοινό, ενώ ακολούθησε η απονομή αναμνηστικών πλακετών στους συμμετέχοντες.

Η βραδιά έκλεισε με δεξίωση, σε ένα ιδιαίτερα θερμό και συγκινητικό κλίμα.

Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι παρευρέθηκαν και συνέβαλαν στην επιτυχία της εκδήλωσης.