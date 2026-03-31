Το Legion Inflatable Family Run φέρνει για πρώτη φορά στην Κύπρο το δημοφιλές concept των inflatable obstacle runs, συγκεντρώνοντας παράλληλα πόρους για το Little Heroes Foundation μέσω ειδικής πρωτοβουλίας δωρεών.

Η ταχύτερα αναπτυσσόμενη τάση στα μαζικά running events — τα inflatable obstacle runs — έρχεται για πρώτη φορά στην Κύπρο και συνοδεύεται από έναν ουσιαστικό σκοπό.

Το Little Heroes Foundation συνεργάζεται με το Legion Inflatable Family Run, ένα νέο οικογενειακό obstacle event που θα πραγματοποιηθεί στο MYMALL Limassol στις 25 Απριλίου 2026. Το event συνδυάζει διασκέδαση, κίνηση και community spirit, ενώ παράλληλα υποστηρίζει παιδιά και οικογένειες που έχουν ανάγκη μέσω ειδικής φιλανθρωπικής πρωτοβουλίας.

Φιλανθρωπική Συνεργασία και Πρωτοβουλία Δωρεών

Οι συμμετέχοντες και οι υποστηρικτές θα έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν ειδικά donation tickets για το event.

Κάθε donation ticket περιλαμβάνει συνεισφορά €5 προς το Little Heroes Foundation, ενώ η διοργανώτρια εταιρεία Legion Run θα διπλασιάζει κάθε δωρεά. Αυτό σημαίνει ότι €10 από κάθε donation ticket θα κατευθύνονται απευθείας για την υποστήριξη του έργου του ιδρύματος.

Περισσότερες πληροφορίες για την πρωτοβουλία και τα donation tickets:

Τι είναι ένα Inflatable Run;

Τα inflatable obstacle runs έχουν εξελιχθεί σε μία από τις πιο δημοφιλείς νέες μορφές ψυχαγωγικών αθλητικών events παγκοσμίως, προσελκύοντας οικογένειες, φίλους και εταιρικές ομάδες που αναζητούν μια ενεργή αλλά προσιτή εμπειρία.

Οι συμμετέχοντες τρέχουν, πηδούν, γλιστρούν, σκαρφαλώνουν και περνούν μέσα από μεγάλα φουσκωτά εμπόδια σε μια διασκεδαστική διαδρομή, δημιουργώντας μια ασφαλή εμπειρία κατάλληλη για διαφορετικές ηλικίες.

Το concept συνδυάζει άθληση, teamwork και διασκέδαση σε ένα festival περιβάλλον, το οποίο περιλαμβάνει μουσική, φαγητό και δραστηριότητες για θεατές.

Μέσα Ενημέρωσης και Συνεργάτες

Το event θα περιλαμβάνει 2 ώρες live μετάδοση από το Kiss FM, μεταφέροντας την ενέργεια, την ατμόσφαιρα και τα highlights στους ακροατές σε όλη την Κύπρο.

Το Legion Inflatable Family Run υποστηρίζεται από βασικούς συνεργάτες και χορηγούς, μεταξύ των οποίων οι Kiss FM, Goal.com.cy, MYMALL Limassol, Dodo Pizza, Surprisy.com και Eisitiria.online.

Ανταποκρινόμενοι στη Ζήτηση των Οικογενειών

«Καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, δεχόμαστε συνεχώς ερωτήσεις από γονείς σχετικά με το αν τα παιδιά τους μπορούν να συμμετέχουν μαζί τους στο Legion Run. Παρόλο που το κλασικό Legion Run είναι σκόπιμα σχεδιασμένο ως extreme εμπειρία, θέλαμε να ανταποκριθούμε σε αυτή τη ζήτηση.

Το Legion Inflatable Family Run δίνει τη δυνατότητα σε γονείς και παιδιά να ζήσουν την εμπειρία μαζί, σε ένα ελεγχόμενο και ασφαλές περιβάλλον, διατηρώντας παράλληλα το fun στοιχείο των obstacle runs.»

— Ivaylo Matev, Managing Director of Legion Run

Λεπτομέρειες Εκδήλωσης

Το Legion Inflatable Family Run θα πραγματοποιηθεί στο MYMALL Limassol στις 25 Απριλίου 2026, φέρνοντας κοντά οικογένειες, φίλους και υποστηρικτές του Little Heroes Foundation για μια ημέρα γεμάτη άθληση, διασκέδαση και κοινωνική προσφορά.

Οι διοργανωτές αναμένουν χιλιάδες συμμετέχοντες και επισκέπτες, καθιστώντας το event μία από τις πιο δυναμικές νέες community εμπειρίες που έρχονται στην Κύπρο το 2026.