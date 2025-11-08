Σε διευκρινίσεις προχώρησε η Υπηρεσία Μεταλλείων και Λατομείων του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, αναφορικά με το δημοσίευμα του «Φ» με τίτλο «Ξανά στο προσκήνιο τα λατομεία στην Ανδρολίκου – Αναμένονται σφοδρές περιβαλλοντικές αντιδράσεις», ημερομηνίας 6 Νοεμβρίου.

Η Υπηρεσία, με ανακοίνωσή της, ξεκαθαρίζει ότι η νέα αίτηση που έχει υποβληθεί δεν εμπίπτει εντός της προτεινόμενης νέας Λατομικής Ζώνης (ΛΖ), αλλά αποτελεί επέκταση της ήδη υφιστάμενης ΛΖ Ανδρολίκου.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, «η συγκεκριμένη αίτηση δεν αφορά σε καμία περίπτωση αίτηση μέσα στην περιοχή που εξετάζεται για τη δημιουργία νέας Λατομικής Ζώνης, αλλά περιοχή που εφάπτεται με την υφιστάμενη Λατομική Ζώνη Ανδρολίκου». Συνεπώς, «η διαδικασία της υποβληθείσας αίτησης και διαβούλευσης γίνεται σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας».

Η Υπηρεσία υπενθυμίζει ότι η πιθανή δημιουργία νέας ΛΖ στην περιοχή Ανδρολίκου τελεί υπό εξέταση στο πλαίσιο του Τοπικού Σχεδίου Ακάμα, με βάση γνωμάτευση της Περιβαλλοντικής Αρχής που εκδόθηκε τον Φεβρουάριο του 2023. Σύμφωνα με τη γνωμάτευση, «θα μελετηθούν: (α) κατά πόσο η ανάγκη για δημιουργία νέας λατομικής ζώνης αδρανών υλικών στην περιοχή Ανδρολίκου είναι επιτακτική, σε σχέση με τις διαθέσιμες εναλλακτικές χωροθετήσεις, και (β) η κατάσταση διατήρησης των ειδών και οικοτόπων της περιοχής, σε σχέση με τις δραστηριότητες λατόμευσης».

Η ανακοίνωση σημειώνει ότι, επειδή η προτεινόμενη περιοχή για καθορισμό νέας ΛΖ βρίσκεται εκτός αλλά εφάπτεται με τις περιοχές του Δικτύου Natura 2000 Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) και Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) Χερσόνησος Ακάμα, αποφασίστηκε η εκπόνηση Μελέτης Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ) και Μελέτης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΜΕΟΑ).

Η ευθύνη της προκήρυξης και ανάθεσης των μελετών έχει ανατεθεί στην Υπηρεσία Μεταλλείων και Λατομείων, με τη συμμετοχή όλων των συναρμόδιων τμημάτων στην Επιτροπή Παρακολούθησης.

Όπως επισημαίνει η Υπηρεσία, «η εκπόνηση της μελέτης ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2024 με διάρκεια για την υλοποίηση της τους 14 μήνες». Επιπλέον, ζητήθηκε να περιληφθεί ξεχωριστή μελέτη που θα αξιολογήσει «κατά πόσο η αναγκαιότητα για δημιουργία νέας λατομικής ζώνης αδρανών υλικών στην περιοχή Ανδρολίκου είναι επιτακτική, σε σχέση με τις διαθέσιμες εναλλακτικές χωροθετήσεις».

Η ανακοίνωση καταλήγει με διαβεβαίωση ότι η Υπηρεσία «εξετάζει σε βάθος τις οποιεσδήποτε επιπτώσεις ενδεχομένως προκύψουν από τη λειτουργία των λατομείων στην περιοχή αυτή, τόσο στο περιβάλλον όσο και στους κατοίκους της Κοινότητας Ανδρολίκου, έτσι ώστε να παρθούν οι κατάλληλες αποφάσεις».

Με την ολοκλήρωση των μελετών, αναμένεται η έκδοση σχετικής Περιβαλλοντικής Γνωμάτευσης από την Περιβαλλοντική Αρχή, η οποία θα καθορίσει τα επόμενα βήματα σχετικά με τη διαχείριση και τις ενδεχόμενες νέες χωροθετήσεις λατομικών ζωνών στην περιοχή.