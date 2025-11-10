Κέντρο διαχείρισης κυκλοφορίας ανά επαρχία, σχολικές ζώνες, κλιμακωτό ωράριο, δημοσιοποίηση των δεικτών ροής στο οδικό δίκτυο και ανάληψη ευθύνης από το κράτος για δημιουργία ενός ολιστικού σχεδίου για αντιμετώπιση της κυκλοφοριακής συμφόρησης. Πέντε σημαντικές δράσεις για αποσυμφόρηση των δρόμων από την τροχαία κίνηση και τα κυκλοφοριακά προβλήματα, προνοεί πρόταση νόμου που κατέθεσε η βουλευτής του ΔΗΣΥ Φωτεινή Τσιρίδου.

Η πρόταση, με τίτλο «Ο περί της Αποσυμφόρησης και Βιώσιμης Κινητικότητας στο Οδικό Δίκτυο Νόμος του 2025», προβλέπει τα εξής:

> Κέντρα Διαχείρισης Κυκλοφορίας σε κάθε επαρχία

Κεντρικό στοιχείο του νέου πλαισίου αποτελεί η ίδρυση Κέντρων Διαχείρισης Κυκλοφορίας (ΚΔΚ) σε κάθε επαρχία, τα οποία θα υπάγονται στο Υπουργείο Μεταφορών. Τα ΚΔΚ θα είναι υπεύθυνα για: Τον συντονισμό των φωτεινών σηματοδοτών και την ομαλή ροή της κυκλοφορίας, τον έλεγχο των λωρίδων προτεραιότητας για λεωφορεία και πολυεπιβατικά οχήματα, τη διαχείριση ρυμουλκήσεων και περιστατικών στους δρόμους, καθώς και τη δημοσίευση μηνιαίων στοιχείων για καθυστερήσεις και ρύπους.

> Νέες λωρίδες και «ζώνες ροής»

Η πρόταση προβλέπει την επέκταση και θωράκιση των λωρίδων προτεραιότητας ΜΜΜ, καθώς και τη δημιουργία λωρίδων πολλαπλής επιβατικής μετακίνησης (οχήματα με τουλάχιστον τρεις επιβάτες).

Παράλληλα, κάθε επαρχία θα καθορίσει τουλάχιστον τρεις “ζώνες ροής”, όπου θα απαγορεύεται η στάση ή στάθμευση από τις 7:00 π.μ. έως τις 7:00 μ.μ. Τα οχήματα που παρανομούν θα ρυμουλκούνται εντός 10 λεπτών, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τον πολίτη, ενώ η διαδικασία θα βασίζεται σε εγκεκριμένο πρωτόκολλο ασφάλειας και διαφάνειας.

> Σχολικές ζώνες και ασφάλεια μαθητών

Σημαντική καινοτομία είναι η δημιουργία σχολικών ζωνών 200 μέτρων γύρω από κάθε σχολείο, όπου κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης μαθητών θα επιτρέπεται η πρόσβαση μόνο σε σχολικά λεωφορεία, γονείς, κατοίκους και οχήματα ανάγκης. Η εποπτεία των ζωνών θα γίνεται από την Αστυνομία και τις δημοτικές αρχές.

> Κλιμακωτά ωράρια και τηλεργασία

Για πρώτη φορά, θεσμοθετείται η κατανομή ωραρίων εργασίας στο Δημόσιο σε τρεις ζώνες (07:00–15:00, 08:00–16:00, 09:00–17:00) ώστε να μειωθεί η ταυτόχρονη κυκλοφορία. Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις με πάνω από 50 εργαζομένους θα υποχρεούνται να υποβάλλουν σχέδιο κινητικότητας, το οποίο θα περιλαμβάνει κλιμακωτά ωράρια ή τηλεργασία τουλάχιστον μίας ημέρας την εβδομάδα για το 20% του προσωπικού.

> Νυχτερινά έργα και κυκλοφοριακή διαχείριση

Η πρόταση νόμου εισάγει επίσης απαγόρευση εκτέλεσης δημοσίων έργων που περιορίζουν τη ροή των οχημάτων κατά τις ώρες αιχμής (07:00–10:00 και 15:00–19:00). Τα μεγάλα έργα θα πρέπει να γίνονται τη νύχτα ή τα Σαββατοκύριακα, με πρόβλεψη διακοπής πληρωμών για τις εργοληπτικές εταιρείες που δεν συμμορφώνονται.

> Διαφάνεια και δημόσια πρόσβαση στα δεδομένα

Ιδρύεται η ηλεκτρονική πλατφόρμα «Ανοικτό Σύστημα Κυκλοφορίας Κύπρου», όπου θα δημοσιεύονται μηνιαία στοιχεία για χρόνους διαδρομών, καθυστερήσεις, ρύπους και παραβάσεις. Η πρόσβαση θα είναι ελεύθερη για όλους τους πολίτες, χωρίς επεξεργασία ή δημοσίευση προσωπικών δεδομένων.

> Χρηματοδότηση και στόχοι

Η εφαρμογή του Νόμου θα χρηματοδοτηθεί μέσω Ταμείου Κυκλοφοριακής Διαχείρισης, στο οποίο θα μεταφερθούν κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Συνοχής και τους προϋπολογισμούς του Υπουργείου.

Οι στόχοι απόδοσης περιλαμβάνουν:

Μείωση 20% του χρόνου αιχμής σε βασικούς οδικούς άξονες.

Αύξηση 25% της χρήσης των ΜΜΜ.

Μείωση 50% των παραβάσεων στάθμευσης σε λεωφορειολωρίδες και ζώνες ροής.

Σε γραπτή δήλωσή της, η βουλευτής Λεμεσού τόνισε: «Η κυκλοφοριακή συμφόρηση είναι πια κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα. Χρειάζεται μια συνολική, ρεαλιστική και δίκαιη προσέγγιση που δεν θα επιβαρύνει τον πολίτη. Η πρόταση αυτή στοχεύει να αλλάξει τη νοοτροπία των μετακινήσεων και να αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής μας».