Σαφή και τολμηρά μηνύματα στέλνει η βουλευτής Λεμεσού του Δημοκρατικού Συναγερμού Φωτεινή Τσιρίδου στο ενδοκομματικό της ακροατήριο και όχι μόνο. Σε μια ιδιαίτερη συγκυρία και σε σχετικάμικρή χρονική απόσταση από τον προεκλογικό για τιςβουλευτικές εκλογές του 2026, η κ. Τσιρίδου δεν στέκεται στουςαριθμούς και τιςεντυπώσεις αλλά επικεντρώνεται στην ανάγκη γιαενότητα, για ομαδική δουλειά προκειμένου οι πολιτικές που ο ΔΗΣΥ πρεσβεύει να γίνουν «κτήμα» του εκλογικού σώματος.

Στόχευση, προφανώς, παραμένει η πρώτη θέση στον κομματικό χάρτη όχι για λόγους ποσοστών, όπωςεξηγεί, αλλά για την εξασφάλιση από το Συναγερμό, ισχυρής εντολής για να υλοποιούν τιςπολιτικές τουςθέσεις, να πάρουν την Κυπριακή Δημοκρατία μπροστά, για ισχυρή παρουσία στη Βουλή για να παραγωγή έργουμε υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα. Υποδεικνύει πως δεν θα εξασφαλίσει ο Συναγερμός δύο νίκες, σε βουλευτικές και προεδρικές αν δεν ακούει τα μηνύματα του κόσμου με την ψήφο του, αλλά δρα με βάση του τιθέλουν τα στελέχη του. Και με νόημα επισημαίνει πως προκαλεί εντύπωση που στον δημόσιο διάλογο η πρωτιά ενός πολιτικού κόμματος που κυβερνούσε 10 χρόνια, με τη φθορά που εμπεριέχει αυτό, δεν θεωρείται επιτυχία ενώ η μόνιμη δεύτερη θέση άλλων κομμάτων δεν είναι αφορμή για προβληματισμό.

Βλέπει το ρόλο του ΔΗΣΥ στην αντιπολίτευση να ελέγχει την κυβέρνηση, να παράγει ιδέες και λύσεις και να προτείνει ρεαλιστικά και βιώσιμα σχέδια, πιέζοντας Προεδρικό και Υπουργικό να δρουν προς όφελος της πατρίδας μας. Διαμηνύει ότι η τοξικότητα κουράζει και δημιουργεί εμπόδια να πάει το κόμμα τηςμπροστά και υπογραμμίζει με αποδέχτες όλους: Ό,τι κι αν μας έχει χωρίσει, σημασία έχει ότι όλοι θέλουμε μια παράταξη δυνατή εντός και εκτός κοινοβουλίου, έξω στην κοινωνία.

Σε τι φάση βρίσκεται ο Δημοκρατικός Συναγερμός εννιά μήνες πριν τις βουλευτικές εκλογές;

Θα είμαστε έτοιμοι για μια σημαντική μάχη που θα κρίνει το μέλλον της χώρας μας. Στις επόμενες εκλογές κρίνεται τι είδους κοινοβούλιο θα έχουμε ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει τις μεγάλες προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Η παράταξή μας αποτελεί το μοναδικό αξιόπιστο ανάχωμα στον λαϊκισμό και τις ακραίες φωνές, την καταστροφική επιρροή των οποίων έχουμε γευτεί ξανά στο παρελθόν. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, εμείς προχωρούμε στην ανασύνταξη που επιχειρούμε και προτάσσουμε τα διακυβεύματα της κάλπης του ερχόμενου Μαΐου. Μπαίνουμε σε μια τελική ευθεία και δεν συγχωρούνται λάθη, ολιγωρίες και οτιδήποτε άλλο πέρα από παραταξιακή και πατριωτική συνείδηση.

Ποιοι είναι οι στόχοι του ΔΗΣΥ για τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές σε εκλογικό ποσοστό; Η πρωτιά με μειωμένα ποσοστά θα ήταν ικανοποιητικό ως αποτέλεσμα;

Ένα κόμμα με την ιστορία, την παράδοση και τη συμβολή του ΔΗΣΥ στην Κύπρο δεν θα μπορούσε να έχει στόχο κάτι λιγότερο από την επικράτηση των ιδεών του στην κοινωνία. Είμαστε η παράταξη που διαμόρφωσε τη σύγχρονη θέση της Κύπρου στην Ευρώπη και τον κόσμο. Ο δυτικός προσανατολισμός της χώρας, η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οικονομική μας πολιτική, η κοινωνική πολιτική με μεγάλες μεταρρυθμίσεις όπως το ΓεΣΥ και τόσα άλλα, είναι μόνο μερικά από όσα σχεδίασε η παράταξη μας. Δεν είναι λοιπόν υπερβολή να πούμε ότι σχεδόν όλες οι μεταρρυθμίσεις που σχεδιάσαμε είναι πολιτικές που καθιερώθηκαν και εφαρμόστηκαν ή εφαρμόζονται από όσους έχουν κυβερνήσει. Στόχος μας είναι πάντοτε να ανοίγουμε δρόμους, να τραβάμε τη χώρα μπροστά και να εδραιώνουμε πολιτικές που βελτιώνουν τη ζωή των συμπολιτών μας. Αυτό μεταφράζεται, προφανώς, σε πρώτη θέση. Όχι για λόγους ποσοστών, αλλά για να έχουμε ισχυρή εντολή να υλοποιούμε τις θέσεις μας και να παίρνουμε τη χώρα μπροστά. Έτσι θα έχουμε ισχυρή παρουσία στη Βουλή για να παράξουμε έργο με την υπευθυνότητα και την αποτελεσματικότητα που παραδοσιακά μας διακρίνει.

Πρέπει, όμως, να είμαστε και ρεαλιστές και να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα που διαμορφώνεται τόσο παγκόσμια, όσο και στην Κύπρο. Έχουμε νέους σχηματισμούς και προσωποπαγείς προσπάθειες, κάτι που είδαμε να συμβαίνει στο παρελθόν και στην Ελλάδα, την Ιταλία, την Αμερική και αλλού, συνήθως με ολέθρια αποτελέσματα. Πάντως μου προκαλεί εντύπωση που στον δημόσιο διάλογο η πρωτιά ενός πολιτικού κόμματος που κυβερνούσε 10 χρόνια, με τη φθορά που εμπεριέχει αυτό, δεν θεωρείται επιτυχία. Ενώ η μόνιμη δεύτερη θέση άλλων κομμάτων δεν είναι αφορμή για προβληματισμό.

Πολλοί ασκούν κριτική στην παρούσα ηγεσία του ΔΗΣΥ για έλλειψη πολιτικής πυξίδας και σαφούς ιδεολογικού στίγματος. Δεν σας προβληματίζει;

Ο ΔΗΣΥ δεν μετακινήθηκε ούτε στο ελάχιστο από τις πολιτικές ιδεολογικές του θέσεις. Τόσο στο Κυπριακό, στην οικονομία όσο και στην εσωτερική και εξωτερική μας πολιτική.Και γιατί άλλωστε, αφού νιώθουμε δικαιωμένοι και στην Ευρώπη και στο εσωτερικό. Είμαστε η μόνη ρεαλιστική και υπεύθυνη επιλογή από τις παρυφές του Κέντρου ως την πατριωτική Δεξιά. Οι κατηγορίες περί μετακίνησης του ΔΗΣΥ έχουν προφανή ιδιοτέλεια να υπονομεύσουν την ανασυγκρότηση μιας παράταξης που διχάστηκε και πληγώθηκε για άλλους λόγους.

Το πρόβλημα για εμένα είναι ακριβώς το αντίθετο. Η πρόταξη από τα ΜΜΕ και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μιας αποπολιτικοποιημένης εικόνας της πολιτικής που βασίζεται σε πρόσωπα και υποτιθέμενους μεσσίες. Το τι έκανε ο ένας και ο άλλος δεν είναι πολιτική συζήτηση. Αντίθετα, ιδιαίτερα στα κρίσιμα ζητήματα έχει σημασία ποιες πολιτικές αποφασίζουμε, ποιες πλευρές επιλέγουμε και πώς ωφελούμε τους συμπολίτες μας. Πράγματα που τείνουν να εκλείψουν από τον δημόσιο διάλογο. Χρειάζεται να δουλέψουμε ομαδικά και να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για να γίνουν όλα αυτά κατανοητά στον κόσμο. Από την πρόεδρο, μέχρι το τελευταίο μας μέλος, πρέπει να μιλήσουμε με ακόμη περισσότερο θάρρος για τις απόψεις μας και για τον ρόλο που πρέπει να επιτελέσουμε απέναντι στην κυβέρνηση και το υπόλοιπο πολιτικό σκηνικό.

Την θέση του ΔΗΣΥ απέναντι στην Κυβέρνηση, πώς την προσδιορίζετε;

Από την πρώτη ημέρα του ΔΗΣΥ στην αντιπολίτευση είπαμε ότι πρέπει να σεβαστούμε την ψήφο του κυπριακού λαού και να φέρουμε εις πέρας τον ρόλο που μας ανέθεσε. Ξέρετε, η αντιπολίτευση δεν είναι «κατάρα» αλλά ούτε και «τιμωρία». Ο ρόλος μας είναι να ελέγχουμε την κυβέρνηση, να παράγουμε ιδέες και λύσεις και να προτείνουμε ρεαλιστικά και βιώσιμα σχέδια, πιέζοντας Προεδρικό και Υπουργικό να δρουν προς όφελος της πατρίδας μας. Δεν είναι λίγες οι φορές που, κάνοντας αυτό, αποδεδειγμένα φέραμε αποτέλεσμα, είτε με τροποποιήσεις επί νομοσχεδίων είτε με πλήρη υιοθέτηση των προτάσεων μας. Και μιας και έχουμε εμπειρία στη διακυβέρνηση του τόπου, ο ρόλος μας είναι ακόμη πιο απαιτητικός. Οτιδήποτε άλλο είναι σαφής απόκλιση από αυτό που μας ζήτησε ο κυπριακός λαός να κάνουμε. Και είναι και εκτός αποφάσεων που πήραμε στο κόμμα αμέσως μετά τις προηγούμενες εκλογές. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι ακόμη και τώρα, μήνες μετά από αυτές τις εξελίξεις, υπάρχει κάποιος που δεν μπορεί να συμβιβαστεί με αυτή την ιδέα και δεν μπορεί να λειτουργήσει σε ένα τέτοιο πλαίσιο. Έχουμε μπροστά μας λίγους μήνες για τις βουλευτικές εκλογές και αμέσως μετά προετοιμασία για τις προεδρικές. Δεν θα έρθουν δύο συνεχόμενες νίκες εάν δεν ακούμε τι μας λέει ο λαός με την ψήφο του, αλλά δρούμε με βάση τα όσα θέλουμε εμείς.

Υπάρχει σήμερα ενότητα στον ΔΗΣΥ ή τελικά οι πληγές από τις προεδρικές εκλογές δεν έχουν κλείσει ποτέ;

Οι πληγές κλείνουν σταδιακά. Δεν μπορείς έναν λαβωμένο οργανισμό να τον γιατρέψεις μονομιάς από όλα τα θέματα που έχει να αντιμετωπίσει. Είναι μια διαδικασία που απαιτεί χρόνο, υπομονή, επιμονή και βαθιά ειλικρίνεια. Δεν είναι κάτι εύκολο – όποιος νομίζει ότι αυτά λύνονται μονομιάς ας εξετάσει τα ιστορικά κόμματα σε όλη την Ευρώπη να δει από τι έχουν περάσει. Ό,τι κι αν μας έχει χωρίσει, σημασία έχει ότι όλοι θέλουμε μια παράταξη δυνατή εντός και εκτός κοινοβουλίου, έξω στην κοινωνία. Η τοξικότητα κουράζει και δημιουργεί εμπόδια στο να πάμε μπροστά. Εδώ και πολλά χρόνια, ως μέλος του ΔΗΣΥ, αλλά και 5 σχεδόν χρόνια ως βουλευτής του, παλεύω για την ενότητα και είμαι σίγουρη ότι θα φανεί αυτό τους επόμενους μήνες όταν και θα συστρατευτούμε, όλες και όλοι.

Η επιστολή του Νίκου Αναστασιάδη προκάλεσε αναστάτωση; Είναι μια πράξη αγωνίας ή μια κριτική προς την ηγεσία του κόμματος;

Καμία αναστάτωση. Μια επιστολή από τον πρώην πρόεδρο του ΔΗΣΥ και τέως Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας ήταν και είναι λογικό να προκαλεί πάντα το ενδιαφέρον και τα φώτα της δημοσιότητας. Ο Νίκος Αναστασιάδης έχει τη δική του πορεία σε σχέση με την παράταξη και τον τόπο. Δικαιούται να έχει και να εκφράζει τη γνώμη του για τα σημαντικά θέματα. Απόψεις και θέσεις είναι υγιές να συζητούνται παραταξιακά. Θεωρώ ότι και η πρόεδρος και το κόμμα συνολικά έχουν πολλές φορές δημοσίως υπερασπιστεί τη δεκαετή μας διακυβέρνηση που διέσωσε τη χώρα από τη χρεοκοπία και την ξαναέφερε σε τροχιά ανάπτυξης. Κάτι που δεν πρέπει να σταματήσουμε να επαναλαμβάνουμε. Για τις εξελίξεις στο Κυπριακό έχουν ειπωθεί και εξηγηθεί όλα πολλές φορές. Τώρα έχουμε εκλογές. Οτιδήποτε άλλο ως συνέχεια σε αυτή τη συζήτηση δεν βοηθά τον τόπο και την παράταξη να πάνε μπροστά. Προσωπικά νιώθω τεράστια τιμή που έχω υπηρετήσει τον ΔΗΣΥ μαζί με όλους τους προέδρους του. Και αυτό νιώθει και η βάση μας.

Ένα θέμα δημόσιας συζήτησης πρόσφατα, ήταν και το κατά πόσο δόθηκε τομητρώο μελών του κόμματος στο ΑΚΕΛ την περίοδο των προεδρικών εκλογών. Είναι κάτι που συζητείται στους συναγερμικούς κύκλους αυτό; Έχει φτάσει και στα δικά σας αυτιά;

Ο ΔΗΣΥ είναι ένα υπεύθυνο ευρωπαϊκό κόμμα που λειτουργεί με κανόνες και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Δεν θα μπορούσαμε ποτέ και σε καμία περίπτωση να δώσουμε το μητρώο μας σε οποιοδήποτε άλλο πολιτικό χώρο, όπως άλλωστε επανειλημμένα δηλώσαμε.

Το όλο θέμα προέκυψε κατόπιν δημόσιας αντιπαράθεσης στελεχών του κόμματος. Συχνό φαινόμενο θα έλεγε κάποιος για τον ΔΗΣΥ. Για ποιο λόγο νομίζετε γίνεται αυτό; Τι φταίει και ποιος ο αντίκτυπος στην εικόνα του κόμματος;

Δεν θα επαναλάβω ότι κάθε κόμμα που έχει για πολλά χρόνια την ευθύνη της διακυβέρνησης του τόπου και περνά στην αντιπολίτευση έχει μια περίοδο ανασύνταξης και αναστοχασμού. Αυτό το έχουμε εξηγήσει σε όλους τους τόνους και εσωτερικά και εξωτερικά. Είναι απολύτως λογικό να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, ίσα-ίσα αυτό είναι υγιές και μπορεί να μας κάνει να προχωρήσουμε προς τα εμπρός με ακόμη πιο στέρεες και πλήρεις ιδέες και θέσεις. Ωστόσο, κάπου υπάρχει ένα τέλος και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε όλοι μας, όσο ψηλά ή χαμηλά είμαστε στην ιεραρχία. Μια γραμμή που από εκεί και πέρα κανείς δεν περνά και προστατεύει την παράταξή μας για να επιτελέσει τον σκοπό της: ο κοινός στόχος της ενότητας και της νίκης.

Τις διαρροές που φαίνεται να έχει ο ΔΗΣΥ πώς τις εξηγείτε;

Σε μια περίοδο καθολικής αμφισβήτησης του πολιτικού συστήματος τα συστημικά κόμματα έχουν απώλειες. Είμαι σίγουρη ότι ο ΔΗΣΥ στις εκλογές θα κατέβει ενωμένος και θα βγει δυνατός. Έχουμε κάνει αρκετή δουλειά, ειδικά στη Λεμεσό, είμαστε σε συνεχή επαφή τόσο με τη βάση μας, όσο και με τους πολίτες που μπορεί να έχουν επιλέξει άλλο πολιτικό σχηματισμό στο παρελθόν και αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες και τους προβληματισμούς της κοινωνίας ώστε να εμπλουτίζουμε συνεχώς το πρόγραμμά μας.

Πιστεύετε ότι ο ΔΗΣΥ μπορεί να ανακτήσει την εμπιστοσύνη της κοινωνίας και πώς;

Ο ΔΗΣΥ παρά τους κλυδωνισμούς στην ιστορική του πορεία πάντοτε θα αποτελεί το ασφαλές καταφύγιο του πολίτη. Είχαμε απώλειες στις τελευταίες κάλπες, και αυτό ήταν ένα μήνυμα για περισσότερη δουλειά και ανασύνταξη. Ένα μήνυμα για να διορθώσουμε τα λάθη που έγιναν και για να επανέλθουμε ακόμη πιο δυνατοί. Και αυτό κάνουμε! Αν δείτε την παραγωγή πολιτικής από τις σχετικές επιτροπές, αν δείτε την ανανέωση του πολιτικού προσωπικού, αν δείτε τη δουλειά που γίνεται, θα καταλάβετε ότι σε σχέση με τις υπόλοιπες πολιτικές ομάδες είμαστε πολύ πιο ενεργοί. Προσωπικά είμαι καθημερινά στη Βουλή με έργα και παρεμβάσεις που ανταποκρίνονται στις υψηλές απαιτήσεις των ψηφοφόρων μας.

Θεωρείτε ότι υπάρχουν ευθύνες για την καταστροφική πυρκαγιά της ορεινής Λεμεσού και πώς κρίνετε τα κυβερνητικά μέτρα στήριξης;

Θα αρχίσω από τα σημαντικά όπως κάνω πάντοτε. Μετά από αυτή την καταστροφή, χρειάζεται ένα μακροπρόθεσμο ολιστικό σχέδιο για την ορεινή Λεμεσό. Έναν σχεδιασμό που θα απαντά στα νέα δεδομένα και θα βάζει στο κέντρο την περιβαλλοντική αποκατάσταση και τη στήριξη του τοπικού πληθυσμού με κάθε τρόπο – οικονομικό, στεγαστικό, ψυχολογικό. Οι πρόσφατες φονικές πυρκαγιές έχουν αφήσει ένα βαρύ φορτίο να διαχειριστούμε εμείς οι Λεμεσιανοί. Το έζησα από κοντά και ήταν εφιαλτικό. Έτσι κι αλλιώς η περιφέρεια Λεμεσού δικαιούται περισσότερα – το λέω εδώ και χρόνια αυτό.

Πόσο μάλλον τώρα. Είναι σαφές ότι δεν λειτούργησαν αρκετά πράγματα καλά στον κρατικό μηχανισμό. Άλλωστε υπήρξε και δημόσια παραδοχή και απολογία επί τούτου από τον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αυτό που δεν είδαμε μέχρι σήμερα είναι η ανάληψη της ευθύνης. Είναι σαφές ότι ακόμη κι όσα ειπώθηκαν εκείνες τις ημέρες για εκθέσεις και αποφάσεις επί αυτών δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Δεν αρκεί να μοιράζουμε αποζημιώσεις ή να μιλάμε μόνο για τα άμεσα μέτρα: η πραγματική στήριξη έρχεται μέσα από τον σχεδιασμό που διορθώνει τα λάθη και τις παραλείψεις. Ένα σχέδιο που θα ξαναδώσει ζωή στον τόπο μας.

Μετά από πέντε χρόνια παρουσίας στα κοινοβουλευτικά έδρανα, πώς είναι σήμερα η Φωτεινή Τσιρίδου τόσο ως πολιτικός, όσο και ως άνθρωπος; Ποιαησυμβολή σας ενόψει των βουλευτικών εκλογών;

Μεγαλωμένη σε αυτή την παράταξη, την υπηρετώ από πάντα, με συμμετοχή βιωματική, αδιάκοπη και βαθιά ριζωμένη, αρχικά στην κοινωνία και πλέον στη Βουλή. Τα τελευταία χρόνια ζήσαμε μια πανδημία, δύο φάσεις εγκλεισμού, πολέμους στην ευρύτερη γειτονιά μας, οικονομικές κρίσεις, γεωπολιτικές εξελίξεις. Πρόκειται για πυκνό πολιτικά χρόνο χωρίς την πολυτέλεια εφησυχασμού. Την τελευταία πενταετία καλούμαστε να ωριμάσουμε απότομα και να αντιμετωπίσουμε προκλήσεις που θα ορίσουν σε μεγάλο βαθμό το μέλλον αρκετών γενεών από τις δικές μας.

Με το που πήρα την απόφαση να αναμειχθώ ενεργά στην πολιτική και να διεκδικήσω να αντιπροσωπεύω τους πολίτες και δη τους Λεμεσιανούς στην Βουλή, έθεσα κάποιους μεγάλους στόχους. Όπως, μεταξύ άλλων: Η Λεμεσός να λαμβάνει αυτά που δικαιούται (είναι αποκαρδιωτικό η Λεμεσός να συμμετέχει σχεδόν στο 50% του ΑΕΠ της Κύπρου και να παίρνει πίσω υπό μορφή έργων που κινούνται μόλις στο 10%), να θεσμοθετηθούν τα προγράμματα προληπτικής παιδιατρικής, να δημιουργηθούν τα ορθά πλαίσια συνεργασίας και συνέργειας του επιχειρείν με το δημόσιο (όπως βελτίωση του Πλαισίου Δημοσίων Συμβάσεων κ.α.), να αναπτύξουμε την ασημένια οικονομία, (η οποία αφορά την τρίτη ηλικία όπου οι συνταξιούχοι να εργάζονται επειδή το επιλέγουν και όχι επειδή έχουν οικονομική ανάγκη), και να θέσουμε ένα υγιές και ισχυρό πλαίσιο εκπαίδευσης για τα παιδιά μας που θα τα εφοδιάζει έτσι ώστε να κατανοούν, να λειτουργούν και να αναπτύσσονται με ασφάλεια στο υβριδικό περιβάλλον (φυσικό και διαδικτυακό) στο οποίο ζούμε. Ως δικηγόρος βέβαια ήταν και είναι ο στόχος μου η βελτίωση της ποιότητας της δικαιοσύνης.

Αυτά, μεταξύ άλλων, κάνω εδώ και σχεδόν πέντε χρόνια εντός Βουλής και αυτό θα συνεχίσω να κάνω. Νιώθω σίγουρη ότι έχουμε την ικανότητα, τη μεθοδολογία και τη γνώση για να θέσουμε τις σωστές ερωτήσεις και να συνθέσουμε πειστικές απαντήσεις στα περισσότερα θέματα που αντιμετωπίζουμε. Αυτό κάνω μέσα από τις Επιτροπές που συμμετέχω στη Βουλή με έμφαση στη δικαιοσύνη και τη δημόσια τάξη, τις μεταφορές και τα έργα, την εργασία και την πρόνοια, αλλά και τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ίσες ευκαιρίες. Ως πολιτικός φροντίζω να εμπλουτίζω τη δράση μου καθημερινά και ως άνθρωπος ωριμάζω συνεχώς μέσα από μια επίπονη διαδικασία που είναι η ενασχόληση με τα κοινά.