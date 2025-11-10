Κλείνουν δρόμοι στη Λάρνακα από τις 14 μέχρι τις 16 Νοεμβρίου για τη διεξαγωγή του Radisson Blu Διεθνή Μαραθώνιου Λάρνακας που πραγματοποιείται για 8η χρονιά την ερχόμενη Κυριακή.

Σε ανακοίνωση του Δήμου Λάρνακας αναφέρεται ότι «την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου από τις 9:00 το βράδυ μέχρι τις 6 το απόγευμα της Κυριακής 16 του μήνα θα είναι κλειστή η λεωφόρος Αθηνών εκτός από τα προμηθευτικά και εμπορικά οχήματα. Τα συγκεκριμένα οχήματα θα μπορούν να εισέλθουν στη λεωφόρο το Σάββατο 15 Νοεμβρίου από τις 6:30 μέχρι και τις 9:30 το πρωί για να εφοδιάσουν τα καταστήματα από την οδό Φίλιου Ζαννέτου».

Την Κυριακή 16 Νοεμβρίου από τις 06:00 το πρωί μέχρι και τη 1.30 το μεσημέρι θα είναι κλειστοί η λεωφόρος Αθηνών στη συμβολή της με τη λεωφόρο Αρχιεπίσκοπου Μακαρίου III, οι οδοί Ζήνωνος Κιτιέως, Ζήνωνος Πιερίδη, Αρμένικης εκκλησίας, Τμήμα της οδού Ερμού από τη συμβολή της με την Πλατεία Ερμού μέχρι τη συμβολή της με την πλατεία Αχιλλέα Θεοδούλου, Νικολάου Ρώσου, Μεχμέτ Αλί μέχρι τη συμβολή της με την Ουμ Χαράμ και η Ουμ Χαράμ μέχρι τη συμβολή της με την Εύξεινου Πόντου».

Κλειστοί θα είναι επίσης την Κυριακή 16 Νοεμβρίου από τις 06:00 το πρωί μέχρι και τη 1.30 το μεσημέρι η οδός Πιαλέ Πασιά και η λεωφόρος Τάσου Μητσόπουλου, η μια κατεύθυνση της Λεωφόρου Αρτέμιδος από τα φώτα τροχαίας της λεωφόρου Τάσου Μητσόπουλου μέχρι το αεροδρόμιο (θα υπάρχει κυκλοφοριακή ρύθμιση με τη βοήθεια της Αστυνομίας και το ένα ρεύμα της Αρτέμιδος θα διαμορφωθεί σε διπλής κατεύθυνσης για τα τροχοφόρα). Κλειστοί θα είναι επίσης ο δρόμος από τη λεωφόρο Αρτέμιδος μέχρι το Τέμενος Χαλά Σουλτάν Τεκκέ και από τον κυκλικό κόμβο Πύργου Ελέγχου προς τον κυκλοφοριακό κόμβο Αεροδρομίου»

Εξάλλου, από τις 06:00 μέχρι και τις 11:00 το πρωί της Κυριακής 16 Νοεμβρίου, «θα είναι επίσης κλειστοί οι λεωφόροι Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ, Τάσου Παπαδόπουλου και Δημήτρη Χριστόφια μέχρι τη Β3 (δρόμος Δεκέλειας), το κυκλικό κόμβο Ναυτικού Ομίλου Λάρνακας μέχρι τον κυκλικό κόμβο Πυροσβεστικού Σταθμού Βορόκληνης. Η κατεύθυνση από και προς Δεκέλεια από τον Πυροσβεστικό Σταθμό Βορόκληνης μέχρι τον κυκλικό κόμβο Λιβαδιών (American University) προς Λάρνακα θα είναι κλειστός καθώς και ο κυκλικός κόμβος Λιβαδιών (American University) από και προς τον κυκλικό κόμβο Λιβαδιών».

Επίσης, την Κυριακή 16 Νοεμβρίου από τις 06:00 το πρωί μέχρι και τη 1:15 το μεσημέρι θα είναι κλειστή η λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ μέχρι τη συμβολή με την Αρχιεπισκόπου Κυπριανού (Φώτα Τροχαίας)».