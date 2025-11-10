Έναν εγκλωβισμένο ερωδιό εντόπισαν το μεσημέρι του Σαββάτου, 8 Νοεμβρίου 2025, πολίτες που βρίσκονταν για πτηνοπαρατήρηση στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Αθαλάσσας. Το πτηνό βρισκόταν στην κορυφή ξηρού ευκαλύπτου στη Νότια λίμνη του πάρκου, με τα πόδια του μπλεγμένα σε σχοινάκια ή νήματα, τα οποία πιθανόν κάποιος είχε ρίξει στη λίμνη.

Οι πολίτες ειδοποίησαν άμεσα το Τμήμα Δασών. Λειτουργοί του Κλάδου Βιοποικιλότητας του Τομέα Πάρκων και Περιβάλλοντος μετέβησαν στο σημείο με τον κατάλληλο εξοπλισμό για να προχωρήσουν στη διάσωση. Μετά από αξιολόγηση της κατάστασης, κρίθηκε αναγκαία η υλοτομία του ξηρού δέντρου, ώστε ο ερωδιός να απελευθερωθεί με ασφάλεια.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και το πουλί δεν τραυματίστηκε. Ωστόσο, η πολύωρη παραμονή του στο δέντρο είχε προκαλέσει εξάντληση και αφυδάτωση λόγω των συνεχών προσπαθειών του να απεγκλωβιστεί.

Μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών στο σημείο, ο ερωδιός μεταφέρθηκε στο Αναρρωτήριο της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, όπου θα παραμείνει μέχρι την πλήρη ανάρρωσή του πριν επιστρέψει στο φυσικό του περιβάλλον. Θα διενεργηθούν επίσης οι προβλεπόμενες αιματολογικές αναλύσεις από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.

Το Τμήμα Δασών υπογραμμίζει ότι αποτελεί υποχρέωσή του η προστασία της βιοποικιλότητας, ιδιαίτερα σε μια τόσο σημαντική και ευαίσθητη περιοχή όπως το Εθνικό Δασικό Πάρκο Αθαλάσσας.